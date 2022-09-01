Kapadokya Kamp Alanları - En İyi Kapadokya Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Ülkemizde tatilin keyfini çıkarabilmek için gezeceğimiz ve kamp yapacağımız alanlar oldukça fazladır. İster deniz kıyısında olsun ister turistik bölgelerde, mutlaka kamp alanları ve çadır kurulacak yerler bulabiliriz. Kapadokya kamp alanları son dönemlerde oldukça ilgi gören kamp alanlarından biridir. Nevşehir Kapadokya çadır kamp alanları hem ulaşım olarak hem de yer olarak çok merak edilir ve araştırılır. Biz de bu yazımızda sizin için merak edilen tüm detayları araştırdık.

Nevşehir Kapadokya Çadır Kamp Alanları

Dünyada eşi benzeri bulunmayan yerlerden biri de Nevşehir Kapadokya'dır. Özellikle otel tatili istemiyorsanız ve gittiğiniz yerlerin tadını kamp ile çıkarmak istiyorsanız en iyi Kapadokya çadır kamp alanları listemize göz atmanızda yarar var. İşte ücretli ve ücretsiz Kapadokya kamp alanları listesi;

Güvercinlik Vadisi Kamp Alanı: Uçhisar beldesine yürüme mesafesinde Uçhisar kalesini görebileceğiniz ücretsiz bir kamp alanıdır. Hem yazın hem kışın tercih edebileceğiniz bu kamp alanına ulaşım şehir içinden minibüsler ile sağlanabilmektedir.

Aşk Vadisi Kamp Alanı: Peri bacalarının ortasında kamp yapabileceğiniz ücretsiz bir kamp alanıdır. Göreme merkeze yürüyüş mesafesinde bulunur.

Devrent Vadisi Kamp Alanı: Ücretsiz kamp alanlarından biri de Devrent vadisidir. Nevşehir şehir merkezinden ve diğer ilçelerden minibüs ile bu bölgeye ulaşım sağlanmaktadır.

Güllüdere Vadisi Kamp Alanı: Göreme üzerinden rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir ücretsiz kamp alanıdır. Güneşin doğuşunu izlemek için sıklıkla tercih edilen, manzaraların içinde bir kamp alanıdır.

Avanos Ada Kamp Alanı: Kızılırmak nehrine yürüme mesafesinde bir alanda çadır kampı yapma şansı tanıyan bir yer. Ücretli bir kamp alanıdır. Nevşehir kent merkezine 20 km uzaklık mesafesindedir.

Panorama Kamp Alanı: Ücretli kamp alanlarının bir diğeri de panorama kamp alanıdır. Hem çadır kampı hem karavan parkı olarak tercih edilebilecek yerlerden biridir. Göreme ilçe merkezine yürüme mesafesindedir.

Karşıbağ Piknik ve Kamp Alanı: Ürgüp merkeze 5 km uzaklıkta bulunan ücretli kamp alanıdır. Toplu ulaşım ile Nevşehir merkezden ve ilçelerden kolay ulaşım sağlanabilmektedir.