Kapadokya yemyeşil oldu

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Nisan ve mayıs aylarında aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını adeta yeniden canlandırdı. Özellikle Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Avanos çevresindeki vadilerde oluşan yoğun bitki örtüsü, peribacalarıyla birleşerek dikkat çekici görüntüler ortaya çıkardı. Kurak iklim yapısıyla tanınan bölgede mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar, toprak nemini artırırken doğanın da canlanmasını sağladı. Vadilerde ve yüksek kesimlerde gözlenen yeşillenme, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.