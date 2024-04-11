Haberler Yaşam Haberleri Kapadokya’da aynı anda havalanan 165 sıcak hava balonu görsel şölen oluşturdu
Giriş Tarihi: 11.4.2024 13:22 Son Güncelleme: 11.4.2024 13:35

Kapadokya’da aynı anda havalanan 165 sıcak hava balonu görsel şölen oluşturdu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da bayram yoğunluğu yaşandı. Artan talep nedeniyle Kapadokya’da aynı anda 165 sıcak hava balonu havalandı. Balonlar gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kapadokya’da aynı anda havalanan 165 sıcak hava balonu görsel şölen oluşturdu

Peribacaları, vadileri, kayadan oyma evleri ve kaya şehirleri ile dünyanın ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, bayramda turiste doydu. Bayram tatilini geçirmek isteyenlerin yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Kapadokya'da artan talep nedeniyle 165 sıcak hava balonu havalandı. Göreme'den havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde adeta görsel şölen oluşturdu. Turistler peri masalları diyarı Kapadokya'yı gökyüzünden seyrederken, birçok turist ise kayadan oyma kiliseler ile müze ve yeraltı şehirlerini gezdi.

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Kapadokya’da aynı anda havalanan 165 sıcak hava balonu görsel şölen oluşturdu
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