Kapadokya’da büyük temizlik

Tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle Dünya Kültür Miras Listesi'nde haklı bir yeri olan Kapadokya'yı korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek için 2019'da kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgedeki kaçak yapılaşmayla mücadelede büyük başarı kaydetti. 2019 yılı ve öncesinde yıkılan kaçak yapı sayısı yalnızca 300 olan Kapadokya, son 6 yılda tarihi bir dönüşüme sahne oluyor. Başkanlığın kurulmasıyla bölgedeki denetimler hızla artarken kaçak bölüm inşa ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan fırsatçılara göz açtırılmadı. O tarihten bu yana 1132 adet yasadışı bağımsız bölüm ortadan kaldırılırken kültürel mirasın tescillenerek koruma altına alınmasına da üst düzey hassasiyet gösterildi.Altı yıllık süre zarfında toplam 288 doğal ve kültürel taşınmaz tescillenerek korumaya alındı. Buna ek olarak acil müdahale gerektiren 2 peribacasının onarımı da yine bu yıl içerisinde başarıyla tamamlandı.Yılda ortalama 220 gün uçuş yapılan Kapadokya'da, günde 156 sıcak hava balonu gökyüzünü renklendiriyor. 2015- 2024 yılları arasında 4 milyon 765 bin 240 turist, balon turlarına katılarak Kapadokya'yı kuşbakışı izledi. Toplam balon turlarının yaklaşık yüzde 40'ının yapıldığı Kapadokya, dünyada en fazla balon uçuşu yapılan bölge konumunda.