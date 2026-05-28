Kapadokya’da facianın eşiğinden dönüldü: Arızalanan microlight vadiye acil iniş yaptı

Olay, akşam saatlerinde Avanos ilçesine bağlı Paşabağları bölgesinde yaşandı. Turistik uçuş için kalkış yapan microlight hava aracı, havalandıktan kısa süre sonra teknik arıza verdi. Motorun güç kaybettiğini fark eden 53 yaşındaki pilot Ş.Ş., paniğe kapılmadan acil durum prosedürlerini devreye aldı.

Uçhisar beldesi yakınlarındaki Güvercinlik Vadisi yönüne kontrollü şekilde alçalan pilot, yaklaşık 150 metrelik boş bir alanı iniş için değerlendirdi. Ancak iniş esnasında bölgede bulunan çukuru fark eden pilot, hava aracının sert şekilde düşmesini engellemek amacıyla yeniden kısa süreli havalanarak yön değiştirdi. Yapılan kritik manevranın ardından microlight daha güvenli bir noktaya kontrollü şekilde indirildi.

Kazada pilot Ş.Ş. ile yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Ö.C. hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zorunlu iniş yapan hava aracının bulunduğu alandan kaldırılması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili sivil havacılık birimleri ile jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazaya ilişkin teknik raporların hazırlanacağını bildirdi.