Kapadokya’da ilk kar büyüledi: Peribacaları beyaza büründü

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'da mevsimin ilk kar yağışı, bölgenin doğal güzelliklerine ayrı bir büyü kattı. Nevşehir ve çevresinde sabaha karşı etkili olan kar yağışı kısa sürede peribacalarını, vadileri ve doğal kaya oluşumlarını bembeyaz bir örtüyle kapladı. Beyaz örtüyle kaplanan vadiler, yılın en büyüleyici fotoğraf karelerine ev sahipliği yaparak ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Kar yağışının ardından Kapadokya adeta masalsı bir atmosfere bürünürken, bölgeyi ziyaret eden turistler bu eşsiz manzarayı yakalamak için vadilerde yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çekti.

Kapadokya'ya ziyarete gelen yerli yabancı turistler Karın beyazlığı ile Kapadokya'nın kızıl-kahverengi doğal dokusu birleşince ortaya dünya üzerinde eşi benzeri olmayan büyüleyici bir manzara çıktığını ve karlar altındaki Kapadokya'nın büyüleyici olduğunu belirttiler. Kapadokya'da karla birleşen eşsiz coğrafya, hem yerli hem yabancı ziyaretçilere unutulmaz bir kış deneyimi sunmaya devam ediyor.