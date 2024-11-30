Kapadokya’da kaçağa geçit yok

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da, 2019 yılı ve öncesinde yıkılan kaçak yapı sayısı 300 olarak kayıtlara geçmişti. 2019 yılında Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kurulmasıyla bölgedeki denetimler hızla arttı. O tarihten bu yana doğaya ve kültürel dokuya zarar veren 854 kaçak yapının daha yıkımı gerçekleşti. Bu süreçte yeni tespit edilen doğa harikası 211 adet yeni taşınmazın da tescil işlemi tamamlanarak, koruma altına alındı. Yalnızca 2024 yılında bölgeden temizlenen kaçak yapı sayısının ise 160'ı aştığı bildirildi.Kapadokya'da turizmin çeşitlendirilmesi ve bölgenin uluslararası alanda tanıtımının artırılması amacıyla hazırlanacak olan 'Nevşehir İl Turizm Master Planı' için de son aşamaya gelindi. Kapadokya turizminin yeni yol haritası anlamına gelen master planın sene sonuna kadar tamamlanarak kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.Geçen yıl yaklaşık 5 milyon turisti misafir eden Kapadokya'nın, yeni yol haritası ile birlikte bu potansiyelini daha da yukarılara çıkarması hedefleniyor. Cazibe noktalarının çeşitlendirilmesi yönünde yapılacak çalışmalar kapsamında; yeni sportif faaliyet rotalarının oluşturulması, kamp tesislerinin geliştirilmesi, yeni bisiklet yolları, doğa etkinlikleri, eko ve agro turizm gibi köy ekonomilerine de yeni bir ivme kazandıracak faaliyetlerin ön planda olması bekleniyor.