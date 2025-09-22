Kapadokya’da Orta Çağ Panayırı

Nevşehir'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Orta Çağ Panayırı", yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Döneme özgü kıyafetler, aksesuvarlar ve eşyalar sergilenirken, tarihi çalgılarla Orta Çağ müziklerinden örnekler sunuldu. Orta Çağ Panayırı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Bey Sokak'ta Orta Çağ temalı bir restoran öncülüğünde düzenlendi. Etkinlikte sokakta kurulan sahnede Macar ve Sırp sanatçılar, tarihi çalgılarla Orta Çağ müziklerinden örnekler sundu.

TURİSTLERDEN BÜYÜK İLGİ

Panayırın organizatörü Muammer Erinal, etkinliğin Kapadokya turizmine farklı bir soluk kattığını belirterek, "Üçüncü kez düzenlediğimiz panayırda binlerce turist ağırladık. Macaristan, Sırbistan, Hollanda, Almanya, Ukrayna ve Rusya'dan gelen misafirlerimiz, kostümleriyle katılarak panayıra renk kattı" dedi. Sırp sanatçı Dragan Mıkulinac ise ilk kez Kapadokya'ya geldiklerini vurgulayarak, "Grubumuzla birlikte Orta Çağ dövüş sporlarını canlandırıyoruz. Özellikle 15. yüzyıla kadar olan dönemin kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Burada olmaktan çok memnunuz" ifadelerini kullandı.