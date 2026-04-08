Kapadokya’da yönlerini bulmak için yarıştılar: Doğayla zamana karşı mücadele başladı

Yarışların ilk etabı, Göreme beldesinde yer alan Zemi Vadisi'nde gerçekleştirildi. Start alan sporcular, haritalar yardımıyla yönlerini bulup belirlenen hedef noktalarına ulaşmak için kıyasıya yarıştı. "Taş orman" olarak adlandırılan zorlu parkurda sporcular, dik yamaçlar ve vadiler arasında ilerleyerek bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.

Kapadokya'nın kendine has coğrafyası, oryantiring sporuna farklı bir boyut kazandırırken, bölge özellikle yabancı sporcuların ilgisini çekiyor. Norveç, Rusya, İsviçre, Çekya ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı yarışmalarda, 10 yaşından 75 yaş üstüne kadar geniş bir yaş aralığında katılım sağlanıyor. Kadın, erkek ve çocuk kategorilerinde düzenlenen yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için yoğun çaba harcıyor.

Organizasyon yetkilileri, doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinliğin Kapadokya'da spor turizmini canlandırmayı hedeflediğini belirterek, yarışmacıların bölgede yaklaşık bir hafta konaklamasının turizme önemli katkı sağladığını ifade etti.

Yarışmaya katılan Rus sporcu Nina Temyakova, Kapadokya'da ilk kez yarıştığını belirterek parkurun zorluğuna dikkat çekti. Bölgedeki kaya oluşumlarından etkilendiğini dile getiren Temyakova, yön bulmanın özellikle yamaçlarda zorlaştığını söyledi. 70 yaşındaki Norveçli sporcu Reidun Fallan Smaavık ise başlangıçta haritayı okumakta zorlandığını ancak tüm hedefleri bulmayı başardığını ifade ederek doğa içinde yarışmanın keyifli olduğunu vurguladı. İstanbul'dan katılan Tuğçe Yavuz da Kapadokya'nın her yıl kendisini cezbettiğini belirterek parkurun bu yıl oldukça keyifli olduğunu dile getirdi.

Yarışlar, 9 Nisan'da Mustafapaşa, 10 Nisan'da Ürgüp merkez ve 11-12 Nisan tarihlerinde Uçhisar parkurlarında devam edecek. Organizasyonun ödül töreni ise 12 Nisan'da Uçhisar Belediyesi önünde gerçekleştirilecek.