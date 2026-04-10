Giriş Tarihi: 10.04.2026 17:04

Kapaklı’da zincirleme kaza: 9 Yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası paniğe neden oldu. Halk otobüsü, otomobil ve tankerin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Kapaklı’da zincirleme kaza: 9 Yaralı
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Yakamoz Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, Y.T. (47) yönetimindeki halk otobüsü ile E.D. (20) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan halk otobüsü, sokakta park halinde bulunan tankere arkadan çarptı. Kazada otobüs ve otomobilde bulunan toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla Kapaklı ve Çerkezköy Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldılar. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kapaklı’da zincirleme kaza: 9 Yaralı
