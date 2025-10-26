Kapalı Maraş turistlerin gözdesi oldu

Bir dönem "hayalet şehir" olarak anılan Maraş, bugün geçmişin izlerini taşıyan binaları, plajları ve yeniden canlanan sokaklarıyla sessizliğini geride bıraktı. Açılımının ardından 5 yılda atılan adımlarla yeni bir kimlik kazanan bölge, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) turizminin en dikkati çekici merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin de desteğiyle Gazimağusa Belediyesi, açılışın ardından geçen yıllar içinde ziyaretçilerin konforunu artırmak amacıyla bölgede büfeler, dinlenme alanları ve bisiklet kiralama noktaları oluşturdu. Maraş'ın kamuya açık kesiminde, toplam uzunluğu 800 metreyi aşan iki plaj kullanıma sunulurken, bu alanlara şemsiye ve şezlonglar yerleştirildi, güvenliği sağlamak için cankurtaranlar görevlendirildi.

TARİH KOKAN SOKAKLAR

Maraş sınırları içinde bulunan ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi de 20 Temmuz 2021'de ibadete açıldı. 47 yıl aradan sonra yeniden cemaatine kavuşan mescitte, 23 Temmuz 2021'de ilk cuma namazı kılındı. Bugün dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçiler bölgeyi turlar aracılığıyla rehberler eşliğinde geziyor, Maraş'ın geçmişi ve yeniden açılma süreci hakkında bilgi alıyor. 2024 Ekim itibarıyla 2 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Maraş, KKTC turizmine hareketlilik kazandırırken, bölgenin önümüzdeki dönemde kültür rotası ve sahil turizmiyle bütünleşmesi hedefleniyor.





MAZİNİN İÇİNDE YÜRÜYORUZ

Sakarya'dan gelen Kerem Sönmez, arkadaşlarıyla hem tatil hem gezi amacıyla Maraş'ı ziyaret ettiğini belirterek, bölgenin tarihini yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi. Sönmez, "Buranın tarihiyle beraber hem burada geziyoruz hem de tarihini öğreniyoruz insanlardan, esnaftan. Gayet güzel bir deneyim oldu bizim için" dedi. Polonya'dan gelen Gosia Malgorzata da, Maraş'ın beklediğinden daha erişilebilir bir yer olduğunu belirtti.