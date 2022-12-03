Kapalı yöntemle tek seferde üç ameliyat

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serkan Durdu başkanlığındaki heyet tarafından gerçekleştirilen kapalı cerrahi yöntemiyle, Ankara'da yaşayan 68 yaşındaki Nejla Karataş'ın damarındaki tıkanıklık giderildi, kalp kapağı tamir edildi ve koroner by-pass ameliyatı yapıldı. Ameliyat hakkında bilgi veren Durdu, "Hasta kalbi besleyen damarları tıkayan problemlerden kaynaklanan 'koroner damar hastalığı' ile başvurdu. Detaylı incelemede, hastanın halk arasında 'şahdamarı' olarak bilinen beyne kan taşıyan ana damarında yüzde 80 oranında kritik düzeyde tıkanıklık olduğunu saptadık. Aynı zamanda kalp içindeki mitral kapakta da çok ciddi seviyede kaçak olduğu tespit edildi. Hastada hayati risk taşıyan 3 sorun da bir arada bulunuyordu. Detaylı inceleme yapılmadan operasyon yapılsaydı, şahdamarındaki tıkanmaya bağlı inme ile karşılaşabilirdik. Aşamalı operasyonda ilk olarak şahdamarındaki tıkanıklığı ortadan kaldırıldı, daha sonrasında kalp damarındaki tıkanıklık için hastanın göğsünden 3-4 santimetrelik bir kesiden girilerek, kameralar eşliğinde by-pass yapıldı ve aynı seansta kalp kapağı tamiri yapılarak tüm sorunları giderildi" dedi. Minimal invaziv olarak isimlendirilen kapalı cerrahi yöntemi hakkında bilgi veren Durdu, "Kalp damar cerrahisinde kapalı yöntem, hekim için zor, hasta için ise konfor sağlayan bir uygulamadır. Hasta, bir hafta içinde taburcu olacak duruma gelebilmekte. Akciğer sorunları, yara yeri enfeksiyonu, kanama gibi riskler ortadan kalkmakta, kan nakline ihtiyaç duyulmamaktadır. Açık yöntemle yapılsaydı, bir hafta içinde taburcu edilecek olan hasta 60 gün içinde toparlanamazdı" diye konuştu. AA