Kapalıçarşı esnafının altınlarını gasp ettiler

İSTANBUL Kapalıçarşı'da, önceki gün toptancılık yapan esnafın aracını takip edip Kadıköy'de önünü keserek 9 kilo altını gasp eden silahlı iki kişi, altınları eritmek üzereyken yakalandı. Mağdurlar B.V. ve H.B.'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis, gaspçıların peşine düştü. Plakası tespit edilen aracın Küçükçekmece'den çalındığı, şüphelilerin Kanarya Mahallesi'ndeki bir işyerinde saklandıkları belirlendi. Özel Harekât destekli operasyonla Celal G. (33), Kadir A. (25), Ata Baran K. (19), Feyyaz D. (31), Mehmet F.Y. (23) ve Hakan K. (24) yakalandı. Şahısların yakalandığı işyerinde eritme makinelerinin olduğu ve altının bir kısmının eritme cihazına konulduğu öğrenildi. Polis, 8 kilo 734 gram altını ele geçirdi.