Kapalıçarşı’da 50 milyon dolarlık vurgun! 40 yıllık arkadaş mağduru oldular

İstanbul Kapalıçarşı'da vatandaşlar, yıllardır esnaf ve arkadaşlık yapan esnaf tarafından dolandırıldı.
Kapalıçarşı'da 50 milyon dolarlık vurgun! 40 yıllık dostları dolandırıcı çıktı
50 MİLYON DOLAR KAYIP
Atv'nin özel haberine göre; güvendikleri kuyumcu esnafı, borç aldığı nakit ve altınlarla kayıplara karıştı. Yaklaşık 50 mağdur, 50 milyon doların üzerinde para kaybetti. İddiaların hedefinde olan kuyumcu ise kayıp.
RESMİ BELGELERİ YOK
Verdikleri borçlar için esnafa güvenip çek, senet ve imza almayan mağdurlar ne yapacaklarını şaşırdı.
'160 BİN DOLARLIK PIRLANTA VERDİM'
Kimseye ulaşamayan bir mağdur ise, "160 bin dolarlık pırlanta verdim. Ödeyeceğiz ödeyeceğiz diyorlar ama sahtekarlık yapıyorlar" ifadesini kullandı.
'ELİM AYAĞIM TİTRİYOR'
Parasını kuyumcuya kaptıran bir vatandaş ise, "Parmaklarım donuyordu. Zor kazandım. Ben bunlara parayı verdim. Bu benim 40 yıllık emeğim" dedi.
20 KİLO ALTIN
Başka bir mağdur ise, "20 kilo altın,945 bin dolar, 6 kilo da altın bozdum. 350 bin Euro verdim" dedi.
TEHDİT VE ŞANTAJ İDDİASI
Kapalıçarşı esnafı yaşadıkları mağduriyetin üzerine esnaf tarafından tehdit ve şantaj mesajları aldı. Dolandırıcı esnafın kaçmadan önce silah çekip tehdit ettiğini söyleyen mağdur vatandaş, "Kasaya geçti, bana silahını çekti. Arkamdan koştu. Silahla kafama vurup yardı" açıklamasında bulundu.