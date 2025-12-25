Kapalıçarşı’da 50 milyon dolarlık vurgun! 40 yıllık arkadaş mağduru oldular

RESMİ BELGELERİ YOK

Verdikleri borçlar için esnafa güvenip çek, senet ve imza almayan mağdurlar ne yapacaklarını şaşırdı.

'160 BİN DOLARLIK PIRLANTA VERDİM'

Kimseye ulaşamayan bir mağdur ise, "160 bin dolarlık pırlanta verdim. Ödeyeceğiz ödeyeceğiz diyorlar ama sahtekarlık yapıyorlar" ifadesini kullandı.