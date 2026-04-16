Haberler Yaşam Haberleri Kapalıçarşı’da dev pırlanta operasyonu: Değeri tam 3 milyon dolar! 80 karatlık en büyük...
Giriş Tarihi: 16.04.2026 15:43 Son Güncelleme: 16.04.2026 15:57

Kapalıçarşı’da dev pırlanta operasyonu: Değeri tam 3 milyon dolar! 80 karatlık en büyük...

İstanbul’da, tarihi Kapalıçarşı’da düzenlenen operasyonda, Endonezya’dan kaçak yollarla ülkeye getirilen piyasa değeri 3 milyon doların üzerinde 80 karat pırlanta ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı. Şebekenin, değerli taşı Kapalıçarşı’da satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandıkları belirtildi.

Kapalıçarşı’da dev pırlanta operasyonu: Değeri tam 3 milyon dolar! 80 karatlık en büyük...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince değerli taş kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Endonezya'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen bir adet değerli taşın Kapalıçarşı'da satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, yaklaşık 80 karat ağırlığında olduğu belirlenen değerli taş ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin 12 Nisan tarihinde Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli daha düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

YAKALANAN EN BÜYÜK TAŞ

Ele geçirilen taş üzerinde yapılan detaylı analizler sonucunda, söz konusu pırlantanın Türkiye genelinde bugüne kadar yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu değerlendiriliyor. Konuya ilişkin gözaltına alınan toplam 6 şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemleri sürüyor.

Kapalıçarşı’da dev pırlanta operasyonu: Değeri tam 3 milyon dolar! 80 karatlık en büyük...
