Kapalıçarşı’da dev pırlanta operasyonu: Değeri tam 3 milyon dolar! 80 karatlık en büyük...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince değerli taş kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Endonezya'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen bir adet değerli taşın Kapalıçarşı'da satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, yaklaşık 80 karat ağırlığında olduğu belirlenen değerli taş ele geçirildi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin 12 Nisan tarihinde Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli daha düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
YAKALANAN EN BÜYÜK TAŞ
Ele geçirilen taş üzerinde yapılan detaylı analizler sonucunda, söz konusu pırlantanın Türkiye genelinde bugüne kadar yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu değerlendiriliyor. Konuya ilişkin gözaltına alınan toplam 6 şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemleri sürüyor.