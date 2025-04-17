Haberler Yaşam Haberleri Kapı Ölçüleri Kaç Olmalı? Standart Kapı Kasası Ölçüleri Kaça Kaçtır?
Giriş Tarihi: 17.4.2025 15:20 Son Güncelleme: 17.4.2025 15:21

Kapı Ölçüleri Kaç Olmalı? Standart Kapı Kasası Ölçüleri Kaça Kaçtır?

Ev veya iş yerlerimizde güvenliği, mahremiyeti ve geçiş kolaylığını sağlayan kapılar, yapıların vazgeçilmez unsurlarıdır. Yeni bir yapı inşa ederken veya mevcut kapıları değiştirirken doğru kapı ölçülerini belirlemek, hem estetik açıdan hoş bir görünüm elde etmek hem de fonksiyonel bir kullanım sunmak için kritik öneme sahiptir. Standart kapı kasası ölçüleri kaç olmalı, kaça kaçtır sorularına ek olarak bu ölçünün, piyasada bolca bulunan ürünlerle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.

Kapı Ölçüleri Kaç Olmalı? Standart Kapı Kasası Ölçüleri Kaça Kaçtır?

Kapı seçimi sadece tasarım ve malzeme ile sınırlı değildir. Kapının yerleştirileceği alanın ölçüleri, kullanım amacı ve erişilebilirlik gibi faktörler de doğru kapı boyutlarını belirlemede önemli rol oynar. Standart ölçüler, genel kullanım alanları için pratik çözümler sunar. Standart kapı kasası ölçüleri kaç olmalı, kaça kaçtır demeden önce kapı ölçümü sırasında titiz davranmanın, kullanım rahatlığı ve montaj kolaylığı açısından önemli olduğunu ayrıca belirtmek gerekir.

Kapı Ölçüleri Kaç Olmalı?

Türkiye'de iç mekânlarda en sık tercih edilen standart kapı ölçüleri şu şekildedir:

  • Kapı genişliği: Genellikle 80 cm
  • Kapı yüksekliği: Genellikle 200 cm
  • Kapı kalınlığı: Ortalama 4 cm civarındadır.

Bu ölçüler, oda kapıları için genellikle idealdir. Ancak farklı ihtiyaçlar doğrultusunda, 70 cm veya 90 cm genişliğinde kapılar da kullanılabilir. Örneğin, banyo ve tuvalet kapıları daha küçük ölçüde (70 cm genişlik), salon ya da büyük odaların kapıları daha büyük ölçülerde (90 cm genişlik) tercih edilebilir.

Standart Kapı Kasası Ölçüleri Kaça Kaçtır?

Kapı kasası, kapı kanadının monte edildiği ve duvar boşluğuna sabitlenen çerçevedir. Kapı kasası ölçüleri, kapı kanadının ölçülerine ve duvar kalınlığına göre belirlenir. Standart bir kapı kasası ölçüsü vermek zordur çünkü duvar kalınlıkları farklılık gösterebilir. Ancak, kapı kasası bileşenlerinin bazı standart ölçüleri bulunmaktadır:

  • Kasa Derinliği (Kapı Kanadının Oturduğu Lento): Bu kısım, kapı kanadının menteşeler ve kilit mekanizması ile bağlandığı dikey ve yatay parçaları içerir. Bu derinlik, kapı kanadının kalınlığına ve kullanılan aksesuarlara göre belirlenir. Genellikle 12-15 cm arasında bir derinliğe sahiptir.
  • Kasa Genişliği (Kapı Boşluğu): Kapı kasasının iç genişliği, kapı kanadının genişliğinden birkaç santim daha fazla olmalıdır ki kapı rahatça açılıp kapanabilsin. Örneğin, 80 cm genişliğinde bir kapı kanadı için kasa iç genişliği yaklaşık 83 cm - 85 cm olabilir.
  • Kasa Yüksekliği (Kapı Boşluğu): Benzer şekilde, kasa iç yüksekliği de kapı kanadının yüksekliğinden birkaç santim daha fazla olmalıdır. 200 cm yüksekliğinde bir kapı kanadı için kasa iç yüksekliği yaklaşık 203 cm - 205 cm olabilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kapı Ölçüleri Kaç Olmalı? Standart Kapı Kasası Ölçüleri Kaça Kaçtır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz