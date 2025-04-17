Kapı Ölçüleri Kaç Olmalı? Standart Kapı Kasası Ölçüleri Kaça Kaçtır?

Kapı seçimi sadece tasarım ve malzeme ile sınırlı değildir. Kapının yerleştirileceği alanın ölçüleri, kullanım amacı ve erişilebilirlik gibi faktörler de doğru kapı boyutlarını belirlemede önemli rol oynar. Standart ölçüler, genel kullanım alanları için pratik çözümler sunar. Standart kapı kasası ölçüleri kaç olmalı, kaça kaçtır demeden önce kapı ölçümü sırasında titiz davranmanın, kullanım rahatlığı ve montaj kolaylığı açısından önemli olduğunu ayrıca belirtmek gerekir.

Kapı Ölçüleri Kaç Olmalı?

Türkiye'de iç mekânlarda en sık tercih edilen standart kapı ölçüleri şu şekildedir:

Kapı genişliği: Genellikle 80 cm

Genellikle 80 cm Kapı yüksekliği: Genellikle 200 cm

Genellikle 200 cm Kapı kalınlığı: Ortalama 4 cm civarındadır.

Bu ölçüler, oda kapıları için genellikle idealdir. Ancak farklı ihtiyaçlar doğrultusunda, 70 cm veya 90 cm genişliğinde kapılar da kullanılabilir. Örneğin, banyo ve tuvalet kapıları daha küçük ölçüde (70 cm genişlik), salon ya da büyük odaların kapıları daha büyük ölçülerde (90 cm genişlik) tercih edilebilir.

Standart Kapı Kasası Ölçüleri Kaça Kaçtır?

Kapı kasası, kapı kanadının monte edildiği ve duvar boşluğuna sabitlenen çerçevedir. Kapı kasası ölçüleri, kapı kanadının ölçülerine ve duvar kalınlığına göre belirlenir. Standart bir kapı kasası ölçüsü vermek zordur çünkü duvar kalınlıkları farklılık gösterebilir. Ancak, kapı kasası bileşenlerinin bazı standart ölçüleri bulunmaktadır: