Kapıköy’de hareketlilik sürüyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın İsrail şehirleri ile bölgedeki ABD üslerine yönelik misillemeleriyle Ortadoğu'daki gerilim sürüyor. Saldırıların başlamasının üzerinden 13 gün geçerken, Türkiye ile İran arasındaki önemli geçiş noktalarından Kapıköy Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlar devam ediyor. İran'dan Türkiye'ye gelenler, savaşın özellikle Tahran ve çevresinde, sınır illerde, Tebriz ve Urumiye gibi şehirlerde yoğunlaştığını belirtiyor. Sınır kapısından her gün farklı ülkelerin diplomatları ve konsolosluk çalışanlarının da aileleriyle birlikte çıkış yaparak İstanbul ve Ankara'ya geçtiği gözleniyor.

"DURUMUN NE OLACAĞINI KESTİREMİYORUZ"

Tebriz'den Türkiye'ye gelen Fatıma Akbari (35), ülkedeki belirsizliğin insanlarda ciddi bir stres oluşturduğunu söyledi. Akbari, şunları kaydetti:

"Ülkemizde durum pekiyi değil. Günlük hayat devam ediyor. Ama stres yaşıyoruz. Van'dan İstanbul'a gideceğim. Orada üniversite okuyorum, işletme bölümünü okuyorum. İnternet sorunu var ve bu da oradaki yaşamı oldukça zorluyor. Durumun ne olacağını kestiremiyoruz. Aslında İran'daki çoğu kimsede durumun ne olacağını bilmiyor. İsrail ve ABD her durumda saldırıyor. Bu hoş bir durum değil. Ama İran büyük bir devlet ve toparlanır."

"İRAN TESLİM OLACAK BİR DEVLET DEĞİLDİR"

İran'dan Van'a yük taşıyan tır şoförü Metin Hudayi (24) ise Urumiye'den geldiklerini ve ticari taşımacılığın sürdüğünü ifade etti. Hudayi, şöyle konuştu: "Urumiye şehrinden geldik. Tırlarla karpuz, kivi gibi meyveler getirdik. Bunları Van'da sebze-meyve haline götürüp boşalttık. Şimdi de ülkemize geri döneceğiz. Tabi şehrimizde füzelere, patlamalar şahit oluyoruz. Urumiye de komşu devletlere sınır bir şehir olduğu için Amerika ve İsrail özellikle saldırıyor buraya. İran teslim olacak bir devlet değildir. Biz kendimizde Türküz zaten ve Türkiye ile kardeşiz. Sınır var ama bu sınır sadece bir çizgi biz geçmişten beri kardeşiz."