Kapıkule Sınır Kapısı’nda tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Binlerce sikke, yüzük, mühür ele geçirildi!

Türkiye'den Almanya'ya metal kalıp taşıdığını beyan eden ve sürücüsü Türkiye vatandaşı olan kamyon, Bulgaristan gümrüğünde risk analizi sonrası detaylı aramaya alındı.
SİYAH FOLYOLARA SARMIŞLAR
Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gümrük memurları tarafından yarı römorkun yan dolabında, halat ve zincirlerin altına gizlenmiş siyah folyoya sarılı 31 paket tespit edildi.
ESERLERİN ANTİK ÇAĞ VE ORTA ÇAĞ DÖNEMİNE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ
İlk uzman incelemelerine göre ele geçirilen eserlerin Antik Çağ ve Orta Çağ dönemlerine ait olduğu ve Bulgaristan Kültürel Miras Yasası kapsamında taşınabilir kültürel değer niteliği taşıdığı açıklandı.
SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Kaçak yollarla taşındığı değerlendirilen tarihi eserlere el konularak, kesin tarihlendirme ve detaylı inceleme için uzmanlara teslim edildi. Sürücü hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.