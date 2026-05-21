Kapıkule Sınır Kapısı’nda tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Binlerce sikke, yüzük, mühür ele geçirildi!

BİNLERCE ANTİK MÜCEVHER ELE GEÇİRİLDİ

Paketlerin açılmasıyla birlikte 3 bin 216 antik sikke, bin 128 antik yüzük, ok ucu, mühür ve mücevher benzeri 292 obje ele geçirildi. Toplam 4 bin 636 parçadan oluşan tarihi eserlerin yaklaşık 17 kilo 690 gram ağırlığında olduğu belirtildi.