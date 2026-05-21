Haberler Yaşam Haberleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Binlerce sikke, yüzük, mühür ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 21.05.2026 09:53

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptıktan sonra Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gümrük muayenesine takılan tırda, 4 bin 636 parça tarihi eser ele geçirildi. Metal kalıp taşıdığını beyan eden tırın dorse dolabında, folyolara sarılı paketler halinde gizlenmiş tam 17 kilo 690 gram ağırlığında sikke, yüzük, mühür ve ok ucu bulundu. Sürücü hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Türkiye'den Almanya'ya metal kalıp taşıdığını beyan eden ve sürücüsü Türkiye vatandaşı olan kamyon, Bulgaristan gümrüğünde risk analizi sonrası detaylı aramaya alındı.

SİYAH FOLYOLARA SARMIŞLAR

Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gümrük memurları tarafından yarı römorkun yan dolabında, halat ve zincirlerin altına gizlenmiş siyah folyoya sarılı 31 paket tespit edildi.

BİNLERCE ANTİK MÜCEVHER ELE GEÇİRİLDİ

Paketlerin açılmasıyla birlikte 3 bin 216 antik sikke, bin 128 antik yüzük, ok ucu, mühür ve mücevher benzeri 292 obje ele geçirildi. Toplam 4 bin 636 parçadan oluşan tarihi eserlerin yaklaşık 17 kilo 690 gram ağırlığında olduğu belirtildi.

ESERLERİN ANTİK ÇAĞ VE ORTA ÇAĞ DÖNEMİNE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

İlk uzman incelemelerine göre ele geçirilen eserlerin Antik Çağ ve Orta Çağ dönemlerine ait olduğu ve Bulgaristan Kültürel Miras Yasası kapsamında taşınabilir kültürel değer niteliği taşıdığı açıklandı.

SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Kaçak yollarla taşındığı değerlendirilen tarihi eserlere el konularak, kesin tarihlendirme ve detaylı inceleme için uzmanlara teslim edildi. Sürücü hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

