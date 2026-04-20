Kapıkule’de 33 milyon TL’lik kaçak ürün ele geçirildi: Elektronik sigara ve ilaçlar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen TIR, risk analiz çalışmaları kapsamında ekiplerce durdurularak detaylı incelemeye alındı. Yapılan aramada faturasız ve beyan edilmemiş çok sayıda kaçak ürün tespit edildi. Kontrollerde, 10 bin 400 adet elektronik sigara, 720 bin sigara filtresi, 84 oto parçası, 215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünü ile 2 bin 520 adet ilaç cinsi eşya ele geçirildi.

Bakanlık, "Ülkemizin ekonomik güvenliğini korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve halk sağlığını tehdit eden kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." açıklamasında bulundu.