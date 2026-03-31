Kapıkule’de dev operasyon: 60 kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizleri kapsamında şüpheli hareketler sergileyen bir tırı takibe aldı. Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapan araç, detaylı inceleme için X-ray taramasına yönlendirildi. Yapılan taramada araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine tır, arama hangarına çekildi. Dedektör köpeklerin de katıldığı kapsamlı aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 50 şeffaf vakumlu poşet içerisinde toplam 31 kilo 422 gram esrar ele geçirildi.

İKİNCİ TIR'DA TAKİBE ALINDI

Operasyonu derinleştiren ekipler, elde edilen bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ikinci bir tırı daha takibe aldı. Yurt dışından geldiği belirlenen tır, Kapıkule Sınır Sahası'na girişinin ardından detaylı aramaya alındı. Yapılan kontrollerde 46 paket halinde 28 kilo 714 gram esrar daha ele geçirildi.

UYUŞTURUCU AĞI ÇÖKERTİLDİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu sevkiyatının Türkiye ayağı da deşifre edildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucuyu teslim almaya geldikleri belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı otomobile de el konuldu. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, uyuşturucu organizasyonunun yöneticisi olduğu değerlendirilen bir kişinin İstanbul'da yaşadığı tespit edildi. Savcılık talimatıyla İstanbul'da düzenlenen operasyonda söz konusu şüpheli de yakalanarak Edirne'ye getirildi.

2 TIR VE 1 OTOMOBİLE EL KONULDU

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplam 60 kilo 136 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayda kullanılan 2 TIR ve 1 otomobile de el konuldu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.