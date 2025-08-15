Kapıkule’de kaçakçılığa geçit yok: 245 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında farklı zamanlarda sınır kapısına gelen bir kamyon ile bir tırı X-ray taramasına sevk etti. İlk operasyonda, kamyon dorsesinde X-ray görüntülerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik dedektör köpeği Füge'nin de katıldığı detaylı aramada, mobilyaların içine gizlenmiş 51 paket halinde 80 kilo 620 gram esrar bulundu.

İkinci operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapan tır sürücüsünün şüpheli hareketleri ekiplerin dikkatini çekti. Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) kayıtlarını inceleyen görevliler, sürücünün araçtan inerek yaya olarak yurt dışına çıkmaya çalıştığını belirledi. X-ray taramasında yoğunluk tespit edilen tırda, karton kutulara gizlenmiş 165 kilo 312 gram esrar ele geçirildi. Her iki operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.