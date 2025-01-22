2025’in en büyük uyuşturucu operasyonu: Polisten Kapıkule’de dev vuruş!

Edirne Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine darbe üstüne darbe vuruyor. KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucu, Kapıkule Kara Hudut Kapısı'ndan giriş yapan ve Z.A. isimli şüphelilerin kullandığı tır şüphe üzerine takibe alındı. Gümrük sahasından çıkışının ardından Kapıkule Karayolu üzerinde durdurulan tırda yapılan aramada, 110 kilogram skunk ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Türk lirası olarak hesaplanan uyuşturucu maddeyle ilgili şüpheli Z.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3.150 KİLO KOKAİN VE 300 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Polisin başarıyla yürüttüğü bir diğer operasyonda ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yine Kapıkule Kara Hudut Kapısı'ndan giriş yapan ve F.T. ile M.K. isimli şahısların bulunduğu tırı takibe aldı. Gümrük sahası dışına çıkar çıkmaz durdurulan tırda yapılan aramada, 3.150 kilogram kokain ve 300 gram skunk ele geçirildi. Bu operasyonla piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan uyuşturucu madde ticareti engellenmiş oldu. Şüpheliler F.T. ve M.K., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarıyla başarılarını bir kez daha kanıtladı. Kapıkule'de düzenlenen bu iki operasyon, Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadelede polisin kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.