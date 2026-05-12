Kapıkule’de yeşil alg kaçakçılarına yüklü ceza: 2 bin adet ele geçirildi!

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde toplam ağırlığı 8,5 kilogram olan 2 bin 125 adet "Aegagropila linnaei" cinsi canlı yeşil algin yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.
Durumun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirdi.
Otobüste bulunan 5 kişiye ise 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde toplam 474 bin 55 TL idari para cezası uygulandı.