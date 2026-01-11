Evine 20 günde 400 sahte sipariş ile asılsız ihbarlar geldi: Kapımın zili sürekli çalıyor

Bursa'da yaşayan Ersan Yalçuva'nın (44) evine, asılsız sipariş ve ihbarlarla son 20 günde 400 yemek siparişi, polis, ambulans ve trans bireyler gönderildi. Günde ortalama 20 kez kapısı çalınan Yalçuva'nın evinin önünü, vermediği siparişleri getiren motokuryeler ile çağırmadığı halde gelen taksiler doldurdu. 9 yaşındaki kas hastası kızı Melis'in bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirten Yalçuva, "Olay 20 gün önce başladı. Beni Fas numarasıyla aramaya başladılar, sürekli farklı numaralardan aramaya devam ettiler. Annemden engelli kızıma kadar ağır küfürler etmeye başladılar. 'Hayatın boyunca seninle uğraşacağız' dediler. Bomba ihbarı, silah kaçakçılığı ihbarı da verdiler" dedi. Sürekli zilin çaldığını belirten Yalçuva, "Gelen ihbar ve siparişler, gece vakitlerine kadar sürüyor. Sabah 11.00'de başlayan sipariş ve ihbarlar gece 03.00'e kadar sürüyor. Uyuyamıyoruz" diye konuştu.Kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ihbarda da bulunulduğunu söyleyen Yalçuva, "Hemşireler, sedyelerle yukarı çıkmaya çalışıyor. Farklı mahalleden adresime hayat kadınları da geldi. Aile Bakanlığı müfettişleri de asılsız ihbar üzerine evime geldi, engelli kızıma şiddet uyguladığıma dair. Beni ve kızımı incelediler. Bir sorun olmayınca döndüler. Bıktım ve bir süre Gebze'ye ailemin yanına gittim. O zamanlarda da polis ihbarları ve yemek siparişleri gelmeye devam etmiş" dedi.