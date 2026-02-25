Kapıyı kıran kocasından kaçmak için balkondan atladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftara dakikalar kala, boşanma aşamasındaki eşinin kapıyı kırarak eve girmesi üzerine panikleyen kadın, balkondan atladı. Olay dün akşam İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın 2'nci katında yaşandı. İddiaya göre kadının evine gelen Ali Ö. (38), eşi Ebru Ö.'ye barışma teklifinde bulundu. Teklifi reddeden kadın ile şahıs arasında tartışma çıktı. Öfkelenen adam, evin kapısını kırarak içeri girdi. Kapının kırılmasıyla büyük korku yaşayan kadın, panikle balkona çıkarak kendini aşağı bıraktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından şüpheli koca, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!