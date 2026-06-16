Kapkaççı sevgililer drondan kaçamadı

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İstanbul'da motosikletli bir çiftin, Fatih'te 2 kişinin çantalarını çalarak kaçması üzerine başlatılan çalışmalarda; kapkaççıların açık kimliklerini tespit eden polis, şüphelilerin olaydan sonra motosikleti Beyoğlu'na park ettiğini belirledi. Motosikletin bulunduğu alan ve çevresinde dron ile izleme yapan ekipler, motosikleti almaya gelen D.M. (25) ve Ö.N.A'yı (21) yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda; 3 ayrı günde 3 ayrı ilçeden kapkaç yaptıkları cep telefonları ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.