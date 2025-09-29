Kapkaççılar önce kameraya, sonra polise yakalandı

Olay, 25 Eylül Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Market alışverişi için evden çıkan Meryem G., sokakta yürüdüğü sırada arkasından motosikletli Hatip E. ile Arda Ö. yaklaştı. Şüpheli Hatip E.'nin kullandığı motosikletteki Arda Ö., kadının elindeki cep telefonunu çaldı. Kadın kapkaçın ardından paniğe kapılırken, şüpheliler ise ara sokağa girerek, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Meryem G., şikayetçi oldu.

SUÇU BİRBİRİNİN ÜZERİNE ATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler, Yüreğir ilçesinde saklandıkları adreslere yapılan baskında gözaltına alındı. Emniyete götürülen 2 zanlı, sorgularında birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hatip E. ile Arda Ö. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Cep telefonu ise sattıkları iş yerinden alınarak Meryem G.'ye teslim edildi.