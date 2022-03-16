“Kaplan” dövmesinden tespit edildi! Yakalanıp tutuklandılar...

Beş günlük fiziki takibin ardından araç Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi üzerinde durduruldu. E.B. (31) ve D.E. (23) isimli iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. İki uyuşturucu satıcısının üzerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 18 parça halinde 671,21 gram Skunk maddesi, 11 parça halinde 25,55 gram Kokain maddesi, iki hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, iki mermi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 250 lira ile iki bin dolar nakit para ele geçirildi. "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.