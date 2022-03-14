Kaplan Nerede Yaşar? Kaplanlar Ne Yer Ve Özellikleri Nelerdir?

Çoğunlukla Asya Kıtası ormanlarında yaşamlarını sürdüren kaplanların, dünyanın birçok yerinde de yerleşkesi bulunuyor. Kaplanların birden fazla türü bulunmaktadır. Nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine 1986 yılında girmiştir ve hala bu listede varlığını sürdürmektedir. Vahşi ama güzel görüntü ve asil duruşuyla herkesi büyüleyen kaplanların tüm özelliklerine bu yazımızda yer veriyoruz.

Kaplanlar Nerede Yaşar?

Genellikle sarı-siyah çizgilere sahip görünüşü olan kaplanlar, Asya kıtasının birçok ormanlık alanlarında yaşamlarını devam ettirirken, Sumatra, Bali, Bengal, Sunda, Sibirya, Çin ve Hazar kıyılarında yaşamaktadırlar. En bilindik ve popüler kaplan çeşidi olan Bengal kaplanları, hayvan bilimciler tarafından sıklıkla tanıtılmaya devam etmektedir.

Sarı-siyah çizgili kaplanların dışında siyah-beyaz çizgili kaplan türü de bulunmaktadır. Siyah, beyaz renklere sahip kaplanların yüzde 99'u Sibirya bölgesinde yaşam sürmektedirler. Ayrıca Sibirya kaplanları diğer kaplanlara göre soğuğa dört kat daha fazla dayanıklı olmaları ile bilinirler.

Kaplanlar su tüketimini oldukça seven ve suya ihtiyaç duyan hayvanlardan biri olması ile yaşam alanlarının suya yakın, sulak bölgelerde olmasına dikkat ederler. Kaplanların en çok dikkat çeken özelliği ise dev boyutunun üstünde küçücük kulaklarının yer almasıdır. Kuyruk boyutu orta derecede olan kaplanların avlanması birçok ülkede kesinlikle yasaktır.

Kaplanların Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görüntüsüyle adeta akrabaları olan kedilerin büyük hali olduğunu oldukça belli eden kaplanlar, 2-3 metre boylarına ulaşabilirlerken 250 kilo ağırlığına kadar ulaşabilirler. Kaplanların gözleri sarı renkli irise sahip küçük ve yuvarlaktır.

Kulaklarının arkasında yer alan beyaz noktalar ise türlerinin arasındaki iletişim için önemli bir özellik olduğu söylenmektedir. Asosyal olmayı ve tek başlarına yaşam sürdürmeyi tercih eden kaplanlar ortalama 25 yıl kadar yaşarlar.

Kaplanlar akıllıca kamufle olabilmeyi başardıkları için kimi zaman insanlar bile onun nerede olduğunu fark edemeyebilirler. Kaplanlar hakkında yapılan araştırmalarda çiftleşme dönemlerinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bir yılda iki ila dört yavru doğururlar. Gebelik dönemleri ise ortalama 98 ve 109 gün aralığında sürmektedir. İlk doğduklarında bir buçuk kilo ağırlığında olan kaplanların, bebeklik ve çocukluk süreçleri ise kendi kendilerine avlanmayı öğrendikleri gün biter. Bu süreç ise genellikle dört yıl sürmektedir.

Kaplanlar Ne Yer?

Dev cüsseleriyle diğer kedi familyasından kolaylıkla ayrılabilen kaplanlar avlanmayı çok seven bir hayvandır. Doğal avlarla beslenme sıralamasında ilk sırada yer alan kaplanlar, besi ve ahır hayvanları beslenmesinde sıklıkla yer alır. Kimi zaman insan eti de yiyen kaplanlara bizlerin de yakalanmaması bu yüzden çok önem taşıyor.

Günde yaklaşık yirmi kilo et tüketebilen kaplanlar, geyik, gergedan, domuz ve fil etini fazlaca sever ve tüketirler. Bunların yanı sıra kuş, tavşan, kirpi, balık, köpek, leopar, piton, maymun, ayı ve timsah gibi hayvanları da kolaylıkla avlar ve yerler. Kaplanlar, avlarını boğazlarından ya da enselerinden bir ısırık alarak yakalarlar.

Güçlü dişleri sayesinde özellikle küçük hayvanlar olmak üzere hepsini kısa bir süre içerisinde öldürebilirler. Ayrıca, çok büyük türlerin genellikle yavru olanlarını avlamayı tercih ederler. Uzun ve güçlü boynuzlara sahip hayvanların onlara zarar verebileceğini bilen kaplanlar bu sebeple büyük boynuzlu hayvanlara yaklaşmaz sadece yavrularını avlarlar.