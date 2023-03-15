Haberler Yaşam Haberleri Kapora Geri Alınır Mı? Verilen Kapora İade Edilir Mi, Geri Alınabilir Mi?
Giriş Tarihi: 15.3.2023 11:19 Son Güncelleme: 15.3.2023 11:19

Kapora Geri Alınır Mı? Verilen Kapora İade Edilir Mi, Geri Alınabilir Mi?

Kaporo, bir malın satın alınma sürecinde alıcının satıcıya verdiği para olarak adlandırılır. Kapora geri alınır mı sorusu da özellikle alıcının aklına gelebilir. Verilen kapora iade edilir mi sorusu da satıcının ilgilendiği bir alandır. Kapora geri verilir mi ya da kapora ne zaman yanar soruları ile araştırmanızı genişletebilirsiniz. Emlakçıya verilen kapora geri alınır mı sorusunu sizler için araştırdık.

Kapora Geri Alınır Mı? Verilen Kapora İade Edilir Mi, Geri Alınabilir Mi?

Kapora geri alınır mı konusu, özellikle ev ve araba alacak olanların merak ettiği bir konudur. Verilen kapora iade edilir mi ya da kapora geri verilir mi gibi sorular, sürekli gündeme gelir. Kapora ne zaman yanar sorusu da araştırtmanız içinde cevabını bulacağınız sorulardan biridir. Kaparo daha çok emlakçı ya da galeriden yapılan alışverişlerde gündeme gelir. Emlakçıya verilen kapora geri alınır mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kapora Geri Alınır Mı?

Kaparo, alıcı tarafından satıcıya verilen bir teminat bedelidir. Bu teminatın ne kadar olacağı alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşmaya bağlıdır. Alıcı ve satıcı arasındaki alış-veriş kimi durumlarda sekteye uğrayabilir. Bu durum alıcı ve satıcıdan kaynaklı olabileceği gibi çeşitli faktörlerden kaynaklı da yaşanabilir. Alış-verişin sekteye uğraması durumunda alıcının satıcıya vermiş olduğu kaporanın ne olacağı gündeme gelir.

Bir şekilde alım-satımın yapılamaması halinde kaporanın alıcıya iade edilip edilmeyeceği satıcı ve alıcı arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Kaparo ödemesi yapılmadan önce alıcı ve satıcı arasında bir sözleşme yapılabilir. Genellikle galeri ve emlakçılardan alınan mal için bu tür sözleşmeler yapılabilir. Şahıs olarak alım-satım yapan kişiler de isterlerse yapılacak olan anlaşmayı yazılı hale getirebilir.

Verilen Kapora İade Edilir Mi?

Verilen kaporanın geri alınması konusunda taraflar arasında sözleşme yapılıp yapılmadığı konusu dikkate alınır. Taraflar arasında sözleşme varsa sözleşme esaslarına uygun şekilde hareket etmek gerekir. Taraflar arasında yazılı bir anlaşma yoksa alım-satımın gerçekleşmemesi halinde tarafların uğradığı zarar dikkate alınmalıdır. Kaparo, daha çok satıcının verilmiş sözden kaynaklı olara zarara uğramaması için yapılır. Satın alma sürecinin sonunda satış gerçekleşmezse satıcının zarara uğraması söz konusu olabilir. Bu durumda zararın tazmini için kaparo geri verilmez. Yine de burada alıcı ve satıcıların iyi niyet göstergesi olarak kaporanın geri verilmesi yoluna gidilmesi daha uygundur.

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Kapora Geri Alınır Mı? Verilen Kapora İade Edilir Mi, Geri Alınabilir Mi?
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