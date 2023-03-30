Kaporta Nedir? Arabada Kaporta Neresi, Parçaları Neler?

Arabanın kaportası neresi biliyor musunuz? Arabalarla hiç ilginiz yoksa ya da yeni yeni öğreniyorsanız arabanın kaporta parçaları nelerdir, kaporta hangi parçalardan oluşur gibi soruların yanıtlarını merak ediyorsunuzdur. Peki kaporta nedir? Arabada kaporta hangi bölüme denir ve bu bölümde neler vardır? Arabanın kaporta bölümü ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızda!

Kaporta Arabanın Neresidir, Arabanın Kaporta Parçaları Nelerdir?

Kaportanın sözlükteki tanımı şu şekilde yapılmıştır; "Otomobil, kamyon gibi motorlu kara taşıtlarında, motoru örten açılır kapanır biçimdeki kapak da içinde olmak üzere taşıtın sac bölümü." Motorlu kara taşıtlarında araçların dış kısmında bulunan ön arka kaput, tavan, kapılar ve çamurluklar kaportayı oluşturur.

Araçların motorunun bulunduğu açılır kapanır kaput bölümü halk arasında kaporta olarak bilinir. Ancak bu kısmın adı kaput iken kaporta o açılır kapak kısmını da içine alan aracın tüm dış kasasına verilen isimdir.

Kaporta kısmı aracın en dış kısmı olduğu için küçük ya da büyük tüm kazalarda ilk darbeyi kaporta kısımları alır. Bu kısımlarda meydana gelen hasarları oto kaportacılarda tamir ettirebilirsiniz.