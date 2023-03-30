Haberler Yaşam Haberleri Kaporta Nedir? Arabada Kaporta Neresi, Parçaları Neler?
Giriş Tarihi: 30.3.2023 10:55 Son Güncelleme: 30.3.2023 10:55

Kaporta Nedir? Arabada Kaporta Neresi, Parçaları Neler?

Kaporta nedir biliyor musunuz? Özellikle araba ile ilgilenenler arabanın parçaları, bölümleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler merak ediyor. Arabanın kaportası neresidir, arabada hangi bölüme kaporta denir? Araba kaporta parçaları nelerdir, kaporta tek parça mıdır yoksa birden fazla parçadan mı oluşur? Arabaların kaporta bölümü ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi sizin için derledik!

Kaporta Nedir? Arabada Kaporta Neresi, Parçaları Neler?

Arabanın kaportası neresi biliyor musunuz? Arabalarla hiç ilginiz yoksa ya da yeni yeni öğreniyorsanız arabanın kaporta parçaları nelerdir, kaporta hangi parçalardan oluşur gibi soruların yanıtlarını merak ediyorsunuzdur. Peki kaporta nedir? Arabada kaporta hangi bölüme denir ve bu bölümde neler vardır? Arabanın kaporta bölümü ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızda!

Kaporta Arabanın Neresidir, Arabanın Kaporta Parçaları Nelerdir?

Kaportanın sözlükteki tanımı şu şekilde yapılmıştır; "Otomobil, kamyon gibi motorlu kara taşıtlarında, motoru örten açılır kapanır biçimdeki kapak da içinde olmak üzere taşıtın sac bölümü." Motorlu kara taşıtlarında araçların dış kısmında bulunan ön arka kaput, tavan, kapılar ve çamurluklar kaportayı oluşturur.

Araçların motorunun bulunduğu açılır kapanır kaput bölümü halk arasında kaporta olarak bilinir. Ancak bu kısmın adı kaput iken kaporta o açılır kapak kısmını da içine alan aracın tüm dış kasasına verilen isimdir.

Kaporta kısmı aracın en dış kısmı olduğu için küçük ya da büyük tüm kazalarda ilk darbeyi kaporta kısımları alır. Bu kısımlarda meydana gelen hasarları oto kaportacılarda tamir ettirebilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu: 10 ilde eğitime kar engeli
Başkan Erdoğan’ın asker arkadaşı SABAH’a konuştu: Komutanımın liderliği o günden belliydi
Kılıçdaroğlu "Sana söz" dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Atv-A Haber ortak yayınında önemli açıklamalar: Milletim bu ihanet şebekelerine yol vermeyecek
Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
3 bin şubeli ayakkabı devi battı
İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine 'FOX TV' ayarı! İnce'nin "Terörle mesafe" göndermesini kırptılar
Yargı paketi yasalaştı! Ev eşyalarına haciz tarihe karışıyor
SON DAKİKA | EYT işlemlerinin hızlandırılması için kritik karar! Fazla mesai ücreti 2 katına çıkarıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaporta Nedir? Arabada Kaporta Neresi, Parçaları Neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA