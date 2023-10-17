Kanyonun içinden akan Kapuz Deresi, tüm bu doğal güzellikleri vurgularken, şelaleler ve göletler oluşturarak ziyaretçilerine serinletici bir ferahlık sunar. Kapuz Kanyonu'nun suyunun berraklığı ve doğal çevresinin yeşilliği, sizi kendinizi doğanın kucağında yeniden bulmuş gibi hissettirir. Kapuz Kanyonu nerede ve nasıl gidilir, Antalya Kapuz Kanyonu giriş ücreti var mı ne zaman gidilir konuları doğanın büyüleyici dansına katılmak isteyenlerin merak ettiği hususlardır.
Kapuz Kanyonu, Türkiye'nin Antalya iline bağlı olan Alanya ilçesinde bulunan doğal bir güzelliktir. Kapuz Kanyonu, Alanya'nın merkezine yaklaşık olarak 20 kilometre uzaklıktadır ve Türk Rivierası olarak adlandırılan bu bölgede bulunmaktadır.
Kapuz Kanyonu'na nasıl gidilir:
Kapuz Kanyonu'na giriş ücreti bulunmamaktadır. Kapuz Kanyonunu ziyaret etmek için en iyi zaman yaz aylarıdır. Çünkü bu dönemde hava sıcak ve su kaynakları serinlemek için uygundur. Ancak yaz ayları aynı zamanda en kalabalık dönemdir, bu yüzden kalabalık turist gruplarından kaçınmak istiyorsanız hafta içi günleri veya erken saatlerde gitmek daha iyi olabilir.