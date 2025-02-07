Kar etkisini sürdürüyor 10 ilde sarı alarm

İstanbul'da önceki akşam başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle ara sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Yurdun birçok noktasında da soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı etkili oldu. Aksaray'da kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar kapandı, şarampole düşerek kara saplanan otobüs ile minibüsteki 53 yolcu polis araçları ile tesislere taşındı. Adana'nın Feke ilçesinde tipi nedeniyle gece mahsur kalan 15 maden işçisi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'da hızı 100 km'yi bulan fırtına nedeniyle çatılar uçtu. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Adıyaman, Kastamonu, Kayseri, Malatya, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sinop, Yozgat için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı yapıldı. Meteorolojiden ayrıca, Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar uyarısı yapıldı. Güneydoğu Anadolunun da önümüzdeki hafta yağışlı havanın etkisine gireceği duyururuldu.

KAR DEVAM EDECEK

İstanbul'da kar yağışı, kentin çeşitli bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürdü. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle pek çok ilçede ara sokaklarda yayalar ve sürücüler zorluk yaşadı. Özellikle yokuşlu ara sokaklarda maddi hasarlı kazalar yaşandı. Bir İETT otobüsü yolda kaldı. Sibirya soğuklarının sürdüğü megakentte hafta sonu sağanak beklenirken hafta içi de karla karışık yağmur bekleniyor.