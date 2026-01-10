Kar geri döndü

Meteoroloji'nin 27 ilde 'Sarı Kod' ile uyarı yayınladı. Kar yağışı yeniden başladı. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde etkili olan kar yağışı, İç Anadolu'nun yanı sıra Zonguldak, Karabük ve Kocaeli'nde de etkisini gösterdi. Tunceli-Ovacık karayoluna çığ düşerken, Van-Çatak yolu çığ riski nedeniyle kapatıldı. İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazar öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın etkisiyle sıcaklıkların 8-10 derece birden düşeceğini ve gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olmasının beklendiğini belirtti. Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağanak yağmur altında Karacalar ile Sülek mahallelerinde oluşan ve 5 dakika süren hortum, 5 ev ve 13 seranın çatısını uçurdu. Ağaçları köklerinden söktü. Park halindeki 3 araca zarar verdi. İzmir'de de bazı evlerin çatıları uçarken, Manisa'nın Selendi ilçesinde Çıkrıkçı Camii'nin minaresi devrildi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde ise yaşayan Ceyhun Kuşçu, sıcaklığı 11 derece ölçülen denize girerek yüzdü. İzmir'de 'hasım' olarak bilinen sokakların görünmez sakinleri iki kedi ve bir köpek, soğuk havanın da etkisiyle dostluk kurup ortak bir yaşam alanını paylaştı.