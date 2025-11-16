Kar nöbeti başladı! Bakan Uraloğlu: 13 bin personel hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu, demiryolu ve havalimanlarında yürütülen karla mücadele çalışmaları ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Karla mücadele için hava, kara ve demiryollarında toplam 18 bin 407 personel ve 14 bin 263 araç görev başında. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor, kontrollerini gerçekleştiriyor." açıklamasında bulundu.

"DHMİ BÜNYESİNDE YAKLAŞIK 800 PERSONEL VE TOPLAM 463 ADET SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ ARAÇ HAZIR BULUNUYOR"

Havalimanlarında kar yağışı ve soğuk hava şartlarına yönelik tüm önlemlerin alındığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde karla mücadele ve buzlanmayı önlemeye yönelik çalışmalar için yaklaşık 800 Personel personel ve son teknoloji ürünü toplam 463 adet araç hazır bulunuyor. Havacılık faaliyetlerinin aksamaması için ekiplerimiz, gerektiğinde hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyor. DHMİ tarafından işletilen havalimanlarımızda yürüttüğümüz karla mücadele ve buzlanmayı önlemeye yönelik çalışmaları Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatlarına uygun bir şekilde yapıyoruz." diye konuştu.