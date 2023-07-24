Kâr vaadiyle 700 milyon lira toplayıp kayıplara karıştı

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi'nde 2 kuyumcu dükkânı bulunan Atahan Kıyağa (45), iddiaya göre geçen yıl kendisinden altın alan müşterilerine "Altınlarınızı bana getirin. Çalıştırıp size kâr vereceğim" vaadinde bulunmaya başladı. Yıllardır tanıdıkları kuyumcuya güvenen mahalleliden kimi tüm altınlarını, kimi de bir kısmını Kıyağa'ya teslim etti. Müşterilerine kâr payı dağıtarak güvenlerini kazanıp daha çok altın toplayan Kıyağa, geçen ocakta iki dükkânını da boşaltıp kayıplara karıştı. Altınlarını kaptıran vatandaşların telefonla ulaştığı kuyumcu, "Beni tehdit ettiler, o nedenle kaçtım. Evim var, onu satıp paranızı vereceğim" diyerek oyaladı. Ancak aradan 7 ay geçmesine rağmen kimsenin parasını geri vermedi. Vatandaşlar polise şikâyette bulunup kuyumcunun dükkânının önünde toplandı. Kuyumcuya 2 kilo altın veren Adem Mat (35), "Mahallemizde 17 yıldır kuyumculuk yapıyordu. 350-400 kişi mağdur. Yaklaşık 700 milyon liralık altınımızı alıp kaçtı" dedi. Yıldız Ordu (37) ise, "Hırsızlardan korkup, diğer mahallelinin de aklına uyarak 7 Cumhuriyet altını, yüzük, küpe ve çeyrekten oluşan altınlarımı verdim. Tüm birikimim gitti. Ev sahibi evden çıkartıyor. Mağdurum" diye konuştu.