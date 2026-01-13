Haberler Yaşam Haberleri Kar yağarken park halindeki otomobil alev aldı: 2 araç kullanılamaz hale geldi
Giriş Tarihi: 13.01.2026 14:33

Kar yağarken park halindeki otomobil alev aldı: 2 araç kullanılamaz hale geldi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, kar yağışının ve soğuk havanın hakim olduğu saatlerde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yangın, önünde park halinde bulunan başka bir araca da sıçradı. Olayda 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kar yağarken park halindeki otomobil alev aldı: 2 araç kullanılamaz hale geldi
  • ABONE OL

Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi'nde kar yağışının ve soğuk havanın hakim olduğu akşam saatlerinde sürücüsünün aracı park edip stop ettirmesinin hemen ardından otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın, aracın önünde bulunan başka bir otomobile de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, alevlerin sardığı iki araçta da büyük çapta hasar oluştu. Yangının ardından araçların kullanılamaz hale geldiği görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kar yağarken park halindeki otomobil alev aldı: 2 araç kullanılamaz hale geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz