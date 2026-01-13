Kar yağarken park halindeki otomobil alev aldı: 2 araç kullanılamaz hale geldi

Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi'nde kar yağışının ve soğuk havanın hakim olduğu akşam saatlerinde sürücüsünün aracı park edip stop ettirmesinin hemen ardından otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın, aracın önünde bulunan başka bir otomobile de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, alevlerin sardığı iki araçta da büyük çapta hasar oluştu. Yangının ardından araçların kullanılamaz hale geldiği görüldü.