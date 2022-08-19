Kara, Deniz, Hava kuvvetleri komutanlığı atanan isimler listesi: General ve amiral atamaları Resmi Gazete’de açıklandı

GENEL VE AMİRAL ATAMALARI YAPILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri atama kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kara, deniz ve kara kuvvetleri ile birlikte Orgeneral Ali Sivri, 1'inci Ordu Komutanlığına atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlığına 126 general ve amiral atandı. Vatandaşlar da Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan isimler listesini merak ediyor. Aynı zamanda 1'inci Ordu Komutanlığı'na da atama yapıldı. İşte Vatandaşlar da Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan isimler listesi
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA ATANAN İSİMLER LİSTESİ
Kararname ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 72 general atandı.
Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 1'inci Ordu Komutanlığı'na atandı. Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığından, Ege Ordu Komutanlığı'na getirildi.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA ATANAN İSİMLER LİSTESİ
Kararname ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 24 amiral atandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Donanma Komutanlığı'na atandı. Tümamiral Yalçın Payal Harp Filosu Komutanlığı'ndan Güney Deniz Saha Komutanlığı'na getirildi.
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA ATANAN İSİMLER LİSTESİ
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 general yeni görevlere atandı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Hava Eğitim Komutanlığından Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.
Öte yandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya Hava Eğitim Komutanlığı görevine atandı.