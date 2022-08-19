Kara, Deniz, Hava kuvvetleri komutanlığı atanan isimler listesi: General ve amiral atamaları Resmi Gazete’de açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlığına 126 general ve amiral atandı. Vatandaşlar da Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan isimler listesini merak ediyor. Aynı zamanda 1'inci Ordu Komutanlığı'na da atama yapıldı. İşte Vatandaşlar da Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan isimler listesi

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA ATANAN İSİMLER LİSTESİ

Kararname ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 72 general atandı.

Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 1'inci Ordu Komutanlığı'na atandı. Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığından, Ege Ordu Komutanlığı'na getirildi.