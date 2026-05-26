Kara kehribar kadınların elinde hediyelik oluyor

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun coğrafi işaret belgesi verdiği Oltu taşı, ilçenin en önemli ekonomik kazançlarından biri. Çıkarılmasından işlenmesine, tespih ve takı haline getirilmesine kadar erkeklerin çalıştığı sektöre artık kadın eli değdi. Oltu'da bir atölye tamamen kadın çalışanlardan oluşuyor. Madenden çıkarılarak atölyeye getirilen taşları önce keserle küçük parçalar haline getiren kadınlar, daha sonra atölyedeki makinelerde sırayla işleyerek tespih, takı ya da hediyelik eşyaya dönüştürüyor. Kadınlar, el emeği ürünleriyle hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de bölge ekonomisine destek oluyor. Atölyede çalışanların tamamını kadınlar oluşturuyor. Atölyede taş ustalığı yapan Aliye Yıldırım, mesleğinin hayatında önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Oltu taşı yapımı bana maddi ve manevi çok şey kattı."

"Çocuklarım da yaz tatillerinde çalışıyor. Bu iş sayesinde çocuklarımı üniversitede okutuyorum. İşimi çok seviyorum. Çalıştıkça mutlu oluyorum, stres atıyorum" dedi. İlçede kadınların çalışmak için Oltu taşı sektörünü tercih ettiğini belirten Tuba Açıkgöz ise Oltu taşı sektörünün bölgede kadınların en çok tercih ettiği alanlardan biri olduğunu söyledi. Açıkgöz, "Oltu taşı hem ham taş hem de tespih olarak işleniyor. Biz de en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Kadın istihdamı konusunda hem çalıştığımız iş yerinde hem de bölgemizde öncü olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu. Kadın ustalar, Oltu taşına sevgiyi ve zarafeti işlediklerini belirterek, mesleklerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini söyledi. DHA