Kara para ağında şifre 5 TL

Adana merkezli 21 ilde uluslararası finansal suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt lideri Selahattin Akın Uzun'un da bulunduğu 135 şüpheli tutuklanmıştı. 2024 yılında düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklanan Serdal Tanak'ın cep telefonu şifresinin kırılmasıyla deşifre olan şebekenin kirli para ağına yönelik detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin, yasadışı bahisten gelen milyonlarca lirayı, kurye sistemiyle akladıkları ortaya çıktı.

Kuryelere şifre amaçlı seri numarası belirlenmiş 5 liralık banknot verildiği, aynı banknot fotoğrafının İstanbul Kapalıçarşı ve Adana'daki kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildiği belirlendi. Daha sonra kuryelerin, banknotu teslim ederek aklanan paraları valizlerle aldığı ve doğrudan örgüt lideri Selahattin Akın Uzun'a ulaştırdığı tespit edildi. Operasyonda el konulan ve kayyum atanan kuyumcu ve döviz bürolarının, bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.