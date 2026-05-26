Haberler Yaşam Haberleri Kara para ağında şifre 5 TL
Giriş Tarihi: 26.05.2026

Kara para ağında şifre 5 TL

Geçen hafta düzenlenen bahis operasyonunda şüphelilerin, milyonlarca lirayı, kurye sistemiyle akladıkları ortaya çıktı. Döviz bürolarına şifre amaçlı seri numarası belirlenmiş 5 liralık banknot gönderildiği belirlendi

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kara para ağında şifre 5 TL
  • ABONE OL

Adana merkezli 21 ilde uluslararası finansal suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt lideri Selahattin Akın Uzun'un da bulunduğu 135 şüpheli tutuklanmıştı. 2024 yılında düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklanan Serdal Tanak'ın cep telefonu şifresinin kırılmasıyla deşifre olan şebekenin kirli para ağına yönelik detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin, yasadışı bahisten gelen milyonlarca lirayı, kurye sistemiyle akladıkları ortaya çıktı.

Kuryelere şifre amaçlı seri numarası belirlenmiş 5 liralık banknot verildiği, aynı banknot fotoğrafının İstanbul Kapalıçarşı ve Adana'daki kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildiği belirlendi. Daha sonra kuryelerin, banknotu teslim ederek aklanan paraları valizlerle aldığı ve doğrudan örgüt lideri Selahattin Akın Uzun'a ulaştırdığı tespit edildi. Operasyonda el konulan ve kayyum atanan kuyumcu ve döviz bürolarının, bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.

#KAPALIÇARŞI #ADANA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kara para ağında şifre 5 TL
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA