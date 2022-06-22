Kara Tahta final mi yapıyor? TRT 1 Kara Tahta dizisi bitiyor mu, final bölümü ne zaman?

Haftanın her Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta 10. Bölümü ile bu akşam ekranlarda. İlk bölümleri ardından geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi hakkında Kara Tahta final mi yapıyor, neden bitiyor? Soruları gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Miray Daner, Furkan Andıç ve Cengiz Bozkurt gibi isimlerin paylaştığı yapım hakkında iddialar konuşulmaya başlandı. Peki, Kara Tahta dizisi bitiyor mu, final bölümü ne zaman? İşte detaylar…