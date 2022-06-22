Haberler Yaşam Haberleri Kara Tahta final mi yapıyor? TRT 1 Kara Tahta dizisi bitiyor mu, final bölümü ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.6.2022 16:08 Son Güncelleme: 22.6.2022 16:33

Kara Tahta final mi yapıyor? TRT 1 Kara Tahta dizisi bitiyor mu, final bölümü ne zaman?

Kara Tahta final mi yapıyor? TRT 1 Kara Tahta dizisi bitiyor mu, final bölümü ne zaman?

Kara Tahta 10. Bölüm ile bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Yeni dizinin final yapacağı iddiaları gündemde. Dizinin sevenleri “Kara Tahta final mi yapıyor, neden bitiyor?” sorularına yanıt arıyor. Irmak ve Atlas’ın aşkını konu edinen dizi oldukça sevilmişti. Peki, Kara Tahta bitiyor mu, final bölümü ne zaman? İşte yanıtlar…

Haftanın her Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta 10. Bölümü ile bu akşam ekranlarda. İlk bölümleri ardından geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi hakkında Kara Tahta final mi yapıyor, neden bitiyor? Soruları gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Miray Daner, Furkan Andıç ve Cengiz Bozkurt gibi isimlerin paylaştığı yapım hakkında iddialar konuşulmaya başlandı. Peki, Kara Tahta dizisi bitiyor mu, final bölümü ne zaman? İşte detaylar…

KARA TAHTA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yapımdan ve kanaldan henüz resmi bir açıklama gelmesi ancak reyting sonuçları sonrasında oluşan iddiaların gerçekliği son dönemde birçok final kararı alan dizi ardından güçlendi.

İddiaya göre dizinin başrol oyuncusu Miray Daner de final kararını doğruladı.

KARA TAHTA NEDEN BİTİYOR?

Yayınlandığı günden bu yana reyting sıralaması sebebiyle ilk bölümlerinden itibaren biteceği konuşulan Kara Tahta için henüz netleşen bir durum yok.

İddiaların doğru çıkması halinde dizi önümüzdeki günlerde ekranlara veda edecek.

KARA TAHTA KONUSU

Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır. Irmak ile yarım kalan aşkı geri dönüşü ile birlikte çiçek açacaktır.

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Kara Tahta final mi yapıyor? TRT 1 Kara Tahta dizisi bitiyor mu, final bölümü ne zaman?
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