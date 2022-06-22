Kara Tahta final mi yapıyor? TRT 1 Kara Tahta dizisi bitiyor mu, final bölümü ne zaman?

Haftanın her Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta 10. Bölümü ile bu akşam ekranlarda. İlk bölümleri ardından geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi hakkında Kara Tahta final mi yapıyor, neden bitiyor? Soruları gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Miray Daner, Furkan Andıç ve Cengiz Bozkurt gibi isimlerin paylaştığı yapım hakkında iddialar konuşulmaya başlandı. Peki, Kara Tahta dizisi bitiyor mu, final bölümü ne zaman? İşte detaylar…
KARA TAHTA FİNAL Mİ YAPIYOR?
Yapımdan ve kanaldan henüz resmi bir açıklama gelmesi ancak reyting sonuçları sonrasında oluşan iddiaların gerçekliği son dönemde birçok final kararı alan dizi ardından güçlendi.
İddiaya göre dizinin başrol oyuncusu Miray Daner de final kararını doğruladı.