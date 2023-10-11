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Giriş Tarihi: 11.10.2023 14:40 Son Güncelleme: 11.10.2023 14:41

Karaali Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Şanlıurfa Karaali Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Fıtık ve romatizma gibi sağlık sorunları olanlar, Karaali Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir diye düşünebilir. Şanlıurfa il merkezine 40 km mesafede yer alan Karaali Kaplıcaları, bölgedeki sağlık turizmi merkezlerinden biridir. Özellikle romatizmal hastalıkları olanlar tarafından tercih edilir. Bu yüzden, Şanlıurfa Karaali termal kaplıcaları suyu kaç derece ve neye iyi gelir sıkça araştırılır.

Karaali Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Şanlıurfa Karaali Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Deri, kas ve iskelet sağlığına faydaları olduğundan dolayı Karaali Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir bilmek isteyenler olabilir. Termal suları, çözünmüş mineral bakımından zengindir ve birçok hastalığın tedavisinde etkin rol oynar. Bunlardan bazıları, bel ve boyun fıtığı, romatizma, kireçlenme, egzama ve sedef hastalığıdır. Tüm bunlara çözüm arayanlar, Şanlıurfa Karaali termal kaplıcaları suyu kaç derece ve neye iyi gelir mutlaka öğrenmelidir.

Karaali Kaplıcaları Nerede ve Nasıl Gidilir?

Şanlıurfa'ya bağlı Eyyübiye ilçesindeki Karaali Mahallesi'nde bulunan bu kaplıcalar, Şanlıurfa Mardin Yolu yakınlarında yer alır. Çevre illerden veya daha uzak mesafeden gidecek olanlar için farklı ulaşım seçenekleri bulunur. İstanbul veya Ankara'dan özel araçlarıyla ulaşım sağlayacakların, Ankara - Tarsus Otoyolu/O-21 üzerinden yola çıkmaları gerekir. İzmir'den gitmeyi planlayanlar ise E90 otoyolunu kullanabilirler. Ek olarak, Şanlıurfa il merkezine ulaşmak için uçak veya şehirlerarası otobüs hatları da tercih edilebilir. Daha sonra araç kiralama, taksi veya toplu taşıma kullanılarak Haliliye, Karaali Kaplıcaları'na varılabilir. 103, 104,105 ve 107 otobüs hatları ise bu kaplıcaların yakınından geçer.

Karaali Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derecedir?

Sularının sıcaklığı 41°C ile 51°C arasında değişen Karaali Kaplıcaları, sahip olduğu 150.000 metreküp termal su kapasitesi ile oldukça büyük bir merkezdir. Apart daireleri, odaları, olimpik yüzme havuzu, saunası, Türk hamamı ve masaj salonu ile ziyaretçileri memnun edecek bir kaplıcadır. Termal sularındaki mineraller, kas ve iskelet sağlığı dahil olmak üzere birçok problemin çözümünde etkilidir. Karaali Kaplıcaları termal sularının başlıca faydaları arasında şunlar bulunur:

  • Romatizmal hastalıkların
  • Kireçlenmenin
  • Bel ve boyun fıtığının
  • Sedef hastalığının
  • Egzamanın
  • Sivilce ve aknelerin
  • İskelet sistemi rahatsızlıklarının
  • Felcin
  • Astım ve bronşitin
  • Üst solunum yolları hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

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Karaali Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Şanlıurfa Karaali Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?
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