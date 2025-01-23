Karabağlar’da zafer işçilerin oldu

CHP'li Karabağlar Belediyesi'ne bağlı Karbel Şirketi ile işyerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.

ANLAŞMA OLMASAYDI SENDİKA 23 OCAK'TA GREVE ÇIKACAKTI

Geçtiğimiz haftalarda işyerine grev ilanı asan sendika anlaşma sağlanamaması durumunda 23 Ocak'ta greve çıkacaklarını duyurdu. Bu arada işveren yüzde 15 ile başladığı maaş artış teklifini daha sonra yüzde 26.8'e çıkardı fakat bu teklifte sendika tarafından kabul edilmedi.

GÖRÜŞMEYE BAŞKAN KINAY DA KATILDI

Greve 24 saatten az bir süre kalan yetkili sendika ile işverenin görevlendirdiği Sodem-Sen, tekrar masaya oturdu. Bu sefer TİS görüşmesine Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay da katıldı.

OYLAMADAN 'EVET' ÇIKTI

İlerleyen saatlerde işverenden yeni bir teklif daha geldi. Sendika teklifi örgütlü olduğu Karbel Şirketinde çalışan işçilere sordu. Yapılan oylamada 381 işçi teklife evet oyu kullanırken 206 işçi ise karşı çıktı. Çoğunluğun evet demesi üzerine sendika belediye yönetimi ile el sıkıştı. Varılan anlaşma uyarınca yemek gıda gibi sosyal haklarla birlikte en düşük işçi maaşının 57 bin lira oldu.

VATANDAŞLAR RAHAT NEFES ALDI

Tarafların el sıkışması ile birlikte Karabağlar'da yaşayan yüz binlerce vatandaş da rahat bir nefes aldı.