’Karabaşlı çulha’ Türkiye’de ilk kez görüldü

Bu güne kadar Iğdır'da keşfedilmiş 313 kuş türü vardı, buna 1 tane daha ekledik. Türkiye'de görülen kuş türü artık 495 oldu. Bu biyolojik çeşitlilik için çok önemli. Bu çalışmaları koordine eden DKMP'nin Ulusal Halkalama Programı var. Bu program kapsamında her istasyonda bu tür sürpriz gelişmeler olabiliyor. Bu yıl ilk sürprizi Iğdır'dan Türkiye'ye yaydık. Türkiye'de keşfedilen bu kuş türü ile sayı arttı. Bu çalışmalar devam ettikçe eminiz ki Türkiye'deki kuş türü sayısı daha da artacak" diye konuştu. (DHA)