Giriş Tarihi: 22.04.2026 10:39

“Karaborsa” operasyonu… Sahte kartlarla statlara taraftar soktular

İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri; stat ve salonlarda Karaborsa Bilet Satışı yapanlara operasyon düzenledi. 12 kişi yakalandı. Karaborsa bilet satışından elde edilen 578 bin lira, çok sayıda dijital materyal ve sahte müsabaka giriş kartları ele geçirildi.

Emir SOMER
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, usulsüz veya yasa dışı bilet satışlarıyla ilgili önemli bir operasyon düzenledi. İstanbul merkezli yedi ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Karaborsa bilet satışı yapan, Karaborsa Bilet Satışı ve Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme (Bilişim) suçlarına karıştıkları belirlenen toplamda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Eş zamanlı olarak baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda karaborsa bilet satışından elde edildiği değerlendirilen toplam 578 bin lira nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bazı adreslerde ise sahte müsabaka giriş kartları bulundu.

Şüphelilerin söz konusu "Görevli" ve akreditasyon kartlarıyla stat ve salonlara para karşılığı taraftar soktukları iddia edildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
