“Karaborsa” operasyonu… Sahte kartlarla statlara taraftar soktular

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, usulsüz veya yasa dışı bilet satışlarıyla ilgili önemli bir operasyon düzenledi. İstanbul merkezli yedi ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Karaborsa bilet satışı yapan, Karaborsa Bilet Satışı ve Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme (Bilişim) suçlarına karıştıkları belirlenen toplamda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Eş zamanlı olarak baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda karaborsa bilet satışından elde edildiği değerlendirilen toplam 578 bin lira nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bazı adreslerde ise sahte müsabaka giriş kartları bulundu.

Şüphelilerin söz konusu "Görevli" ve akreditasyon kartlarıyla stat ve salonlara para karşılığı taraftar soktukları iddia edildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

