Karabuğdayda Gluten Var Mı? Karabuğday Unu Gluten İçerir Mi, Çölyak Hastaları Tüketebilir Mi?

Besin değeri ve lif oranı yüksek olan karabuğday, salatalarda ve ara öğünlerde özellikle diyet ve spor yapan kişiler tarafından çok sık tüketiliyor. Karabuğday nasıl tüketilir diyorsanız unu ile lezzetli ekmekler ya da ham hali ile sağlıklı pilavlar yapabilirsiniz. Bu sağlıklı tahıl ürününü diyet listelerine eklemek isteyen çölyak hastaları ise karabuğday gluten içerir mi sorusunu merak ediyor. Kara buğdayda gluten var mı yok mu açıklaması bu tahılın besin değerlerini araştıranlar tarafından açıklanmıştır.

Karabuğdayda Gluten Var Mı?

Bir diğer ismiyle Greçka olarak bilinen ve özellikle Rusya, Ukrayna, Polonya ve Japonya gibi ülkelerde yetişen karabuğday kazıkulağıgiller familyasına bağlı bir bitki türüdür. İçerisinde bulundurduğu yüksek miktarda protein, vitamin ve mineral sebebiyle karabuğday sağlıklı beslenen kişilerin diyet listesinde yer alıyor. Ayrıca gluten intoleransı olan kişiler ya da glutensiz beslenmek isteyenler tarafından rahatlıkla tüketilebilir çünkü karabuğdayın içinde gluten bulunmaz.

Eğer merak ettiğiniz kara buğdayda gluten var mı ise gönül rahatlığı ile bu tahıl ürününü tüketebilirsiniz. Çünkü karabuğday gluten içermeyen zengin bir besin kaynağıdır. Saf karabuğday ve ondan elde edilen türevlerinde gluten bulunmamaktadır.

Karabuğday Unu Gluten İçerir Mi?

Karabuğdayın içerisinde bol miktarda B vitamini, lif ve magnezyumun yanı sıra; yüksek protein de bulunmaktadır. Diyet yapanların ya da sağlıklı beslenenlerin yanı sıra glutensiz beslenenlerin de tercih ettiği karabuğdayın sayısız faydası vardır. Ekmek, pilav, tatlı gibi pek çok yiyeceği hazırlarken kullanabileceğiniz karabuğday; genellikle haşlanarak tüketilmektedir.

Kara buğdayda gluten var mı diye soranlar karabuğday ununu da merak ediyor. Çünkü karabuğday unu ile yapılan ekmekler oldukça sağlıklı ve lezzetli oluyorlar. Aynı karabuğdayın kendisinde olduğu gibi karabuğday ununda da gluten bulunmamaktadır. Çölyak hastaları ya da glutensiz beslenmeyi seçenler bu unu gönül rahatlığı ile tüketebilirler.

Karabuğdayı Çölyak Hastaları Tüketebilir Mi?

İçerisinde gluten bulundurmayan ve zengin besin değerlerine sahip bu tahılı çölyak hastaları öğünlerine ekleyebilirler. Karabuğday yapısında gluten bulundurmayan bir üründür bu yüzden çölyak hastalarının tüketimine engel teşkil etmemektedir.

Karabuğday Nasıl Tüketilir?

İnsan bedenine sayısız faydası olan karabuğdayın; kolesterolü azalttığı, sindirim sistemini düzenlediği, karaciğer ve kalbe iyi geldiği biliniyor. Ayrıca içinde bulunan yüksek lif oranı ile boşaltım sistemi açısından oldukça önemlidir. Sağlıklı beslenmek isteyenlerin öğünlerinde sıklıkla bulunan karabuğdayı siz de kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Karabuğday genellikle haşlanarak tüketilmektedir. Haşlandıktan sonra suyu süzülen karabuğdayı salatalarda, çorbalarda, dolmalarda ve et yemeklerinin yanında hazırlayabilirsiniz. Hatta haşlanmış karabuğdaydan tatlı bile yapılmaktadır. Karabuğday unundan ise lezzetli ve sağlıklı ekmekler yapabilirsiniz.