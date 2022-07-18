Haberler Yaşam Haberleri Karabük Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Karabük Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:34

Karabük Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Karabük Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu. Karabük Üniversitesi bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, üniversitenin taban puanları ve kontenjanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2022 Karabük Üniversitesi taban puanları nasıl? 2022 Karabük Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte detaylar…

Karabük Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Karabük Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Haziran ayında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci, üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına başladı. Bu kapsamda Karabük Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Karabük Üniversitesi taban puanları nasıl, açıklandı mı? İşte 2022 Karabük Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...

2022 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Ancak Karabük Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı.

Haberimizden, geçen seneye ait 2021 Karabük Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

2022 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.

Karabük Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

2021 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 110+3
110+3
100+3
80+2		 113
113
103
82		 20.525
19.100
17.738
17.000		 432,59975
494,73952
472,57322
466,39144
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 34.036
32.100
28.251
26.200		 411,91141
476,96427
453,33103
445,92675
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 98.211
111.000
138.703
149.000		 344,68652
388,69698
328,71940
305,03746
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 120.767
144.000
170.534
179.000		 326,86598
360,83214
309,34622
288,41374
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 173.621
196.000
222.856
235.000		 294,71150
327,03648
285,46749
266,08495
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3
100+3
90+3
80+2		 103
103
93
82		 178.073
180.000
188.983
191.000		 292,47453
336,16886
300,03131
282,92467
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 183.160
175.000
181.576
171.000		 289,95115
339,29746
303,57501
292,43177
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Mühendisliği SAY 15+1
10+1
10+1
10+1		 16
11
11
11		 198.102
152.000
139.014
121.000		 283,08188
354,87150
328,48868
324,15459
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 220.373
226.000
235.395
236.000		 273,77606
312,18793
280,75070
265,62028
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 237.389
221.000
215.521
198.000		 267,22301
314,56402
288,37463
279,86874
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 254.428
239.000
229.130
204.000		 261,40789
306,12349
283,10288
277,64655
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 261.270
248.000
246.198
214.000		 259,19841
302,61382
276,96936
273,45769
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 326.645
253.000
250.576
133.000		 240,94996
300,24419
275,43330
315,33841
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 25+1
20+1
20+1
15+1		 26
21
21
15		 387.728
409.000
474.605
Dolmadı		 210,44023
253,47530
219,03047
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aktüerya Bilimleri (Fakülte) SAY 40+1
40+1
41

 Dolmadı
691.000

 Dolmadı
193,47757
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 37
62
62
62		 Dolmadı
292.000
283.301
255.000		 Dolmadı
285,72817
265,22139
259,71719
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 40+1
60+2
60+2
60+2		 22
34
53
62		 Dolmadı

Dolmadı
273.000		 Dolmadı

Dolmadı
254,72285
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 33
62
62
62		 Dolmadı
413.000
414.371
408.000		 Dolmadı
252,63963
235,77573
224,93294
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 30+1
40+1
70+2
60+2		 2
9
25
62		 Dolmadı

Dolmadı
174.000		 Dolmadı

Dolmadı
291,11373
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 25+1
20+1
20+1
20+1		 3
21
21
12		 Dolmadı
403.000
419.974
Dolmadı		 Dolmadı
254,79943
234,76300
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 61
62
62
62		 Dolmadı
274.000
254.308
221.000		 Dolmadı
292,24139
274,19901
271,15629
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 24
52
41
41		 Dolmadı
371.000
355.164
362.000		 Dolmadı
262,42156
247,36394
235,05466
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 53
62
62
62		 Dolmadı
285.000
270.931
243.000		 Dolmadı
288,16087
268,90545
263,34257
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 20+1
40+1
60+2
60+2		 10
10
25
62		 Dolmadı

Dolmadı
292.000		 Dolmadı

Dolmadı
249,92331
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 20+1
20+1
30+1
 3
7
4
 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 90+3
90+3
90+3
70+2		 23
65
65
72		 Dolmadı

Dolmadı
89.200		 Dolmadı

Dolmadı
352,88956
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Otomotiv Mühendisliği SAY 20+1
20+1
50+2
60+2		 9
11
7
38		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Otomotiv Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
1+0
1+0
1+0


1		 Dolmadı

Dolmadı
286.000		 Dolmadı

Dolmadı
251,26641
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Raylı Sistemler Mühendisliği SAY 20+1
30+1
40+1
60+2		 5
4
10
31		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Raylı Sistemler Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 20+1
20+1
30+1
50+2
6
2
19		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 330.110
225.000
225.984
239.000		 258,06424
317,49190
302,43474
286,47371
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 502.847
373.000
293.708
274.000		 233,85116
282,61446
286,52995
278,62537
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arkeoloji EA 20+1
20+1
30+1
60+2		 4
19
11
16		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 30+1
30+1
40+1
70+2
31
11
6		 Dolmadı
951.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
212,28126
Dolmadı
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 40+1
40+1

 5
41

 Dolmadı
889.000

 Dolmadı
218,70422
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 45+2
40+1
40+1
70+2		 4
41
41
14		 Dolmadı
831.000
822.439
Dolmadı		 Dolmadı
223,62895
201,92934
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 40+1
40+1
30+1
70+2		 3
41
31
17		 Dolmadı
790.000
795.151
Dolmadı		 Dolmadı
227,20955
219,23563
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 17
62
72
72		 Dolmadı
601.000
549.933
586.000		 Dolmadı
247,80902
247,49529
234,45513
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
50+2
70+2		 1
41
52
32		 Dolmadı
838.000
799.909
Dolmadı		 Dolmadı
223,05823
217,73889
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 80+2
60+2
60+2
60+2		 6
62
62
62		 Dolmadı
764.000
622.875
697.000		 Dolmadı
229,73647
239,61230
221,08512
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) EA 50+2
60+2
40+1
45+2		 9
62
41
47		 Dolmadı
636.000
589.387
539.000		 Dolmadı
243,56939
243,12047
239,27620
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 25+1
20+1
20+1
60+2
21
5
9		 Dolmadı
980.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
205,73731
Dolmadı
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 11
62
62
49		 Dolmadı
757.000
728.081
Dolmadı		 Dolmadı
230,38012
229,14762
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
40+1
70+2		 1
41
30
20		 Dolmadı
947.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
212,71978
Dolmadı
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 48
52
52
52		 Dolmadı
542.000
555.123
691.000		 Dolmadı
255,36789
246,89894
222,26099
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 112.725
76.100
90.545
122.000		 300,38893
343,88953
346,74161
324,18706
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2
60+2
60+2
60+2		 82
62
62
62		 473.635
361.000
352.867
359.000		 233,40561
271,89701
285,33072
276,49704
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İslami İlimler SÖZ 108+3


 111


 478.407


 232,77759
—-
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 494.856
372.000
299.705
242.000		 230,53775
269,97815
294,33473
295,48458
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İslami İlimler
(M.T.O.K.)		 SÖZ 12+0


 12


 516.090


 227,24355
—-
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Coğrafya SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 530.724
381.000
318.683
242.000		 224,47012
268,52854
291,02857
295,51264
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 50+2


 52


 551.926


 217,52859
—-
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Coğrafya
(İÖ)		 SÖZ 40+1
50+2
60+2
70+2		 9
52
62
72		 Dolmadı
484.000
403.364
306.000		 Dolmadı
252,70487
277,48865
284,36118
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 40+1


 26


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İslami İlimler
(İÖ)		 SÖZ 108+3


 24


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İslami İlimler
(M.T.O.K.) (İÖ)		 SÖZ 12+0


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40+1


 14


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 14
72
72
72		 Dolmadı
684.000
608.378
561.000		 Dolmadı
226,03421
249,97833
252,14906
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sanat Tarihi
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 3
62
72
72		 Dolmadı
759.000
674.943
720.000		 Dolmadı
217,09869
242,01860
236,51268
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 41
72
72
72		 Dolmadı
489.000
419.764
368.000		 Dolmadı
252,04342
275,03243
275,15785
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih
(İÖ)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
70+2		 2
62
62
72		 Dolmadı
659.000
510.548
472.000		 Dolmadı
229,23271
262,39910
261,91961
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
70+2		 23
62
62
72		 Dolmadı
548.000
424.154
372.000		 Dolmadı
243,84784
274,39801
274,62267
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 36.793
28.600
28.492
24.500		 320,87037
354,83458
350,39081
344,94717
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 44.947
34.200
34.232
29.400		 295,41313
336,44536
331,96397
326,21826
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Turizm Rehberliği
(Fakülte)		 DİL 30+1
30+1
30+1
 31
31
31
 64.113
58.100
60.339
 241,04423
263,44850
257,37429

2021 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2
70+2		 72
72		 289,05553
315,14791		 428.046
384.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Otopsi Yardımcılığı TYT 40+1
35+1		 41
36		 278,35308
307,06842		 507.989
430.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 276,82395
303,10793		 520.615
455.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ameliyathane Hizmetleri TYT 60+2
55+2		 62
57		 264,74603
289,59386		 631.106
549.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65+2
65+2		 67
67		 262,14084
289,33932		 657.572
551.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Fizyoterapi TYT 70+2
70+2		 72
72		 261,08165
287,79738		 668.704
563.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 260,53833
287,20210		 674.487
568.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 254,97256
279,12260		 735.813
634.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ortopedik Protez ve Ortez TYT 60+2
60+2		 62
62		 251,01156
277,96270		 781.921
644.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 249,61449
277,64804		 798.400
647.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce)		 TYT 70+2
 72
 249,09317
 804.414
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Fizyoterapi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 248,67582
278,04399		 809.300
643.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 246,20866
267,76645		 838.911
738.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Optisyenlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 244,74008
263,75394		 856.281
778.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 238,50250
256,68429		 929.023
852.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Adalet TYT 100+3
100+3		 103
103		 236,36518
252,20170		 954.025
902.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
50+2		 62
52		 230,59919
254,85522		 1.023.645
872.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
 82
 230,23181
 1.028.313
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 60+2
60+2		 62
62		 230,22804
248,33847		 1.028.363
946.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Raylı Sistemler Makinistliği TYT 60+2
60+2		 62
62		 225,71112
256,66011		 1.086.654
852.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
30+1		 41
31		 221,04741
235,00907		 1.149.355
1.105.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik TYT 60+2
60+2		 62
62		 217,89099
233,82567		 1.191.483
1.120.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
60+2		 52
62		 217,51315
232,30238		 1.196.621
1.139.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Teknolojisi TYT 50+2
 52
 214,51658
 1.236.961
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Adalet
(İÖ)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 214,28771
236,06590		 1.240.255
1.092.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İç Mekan Tasarımı TYT 60+2
 62
 212,51563
 1.265.007
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TYT 50+2
50+2		 52
52		 210,13277
242,24100		 1.299.228
1.018.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eflani Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2
45+2		 52
47		 207,98698
231,54694		 1.331.121
1.148.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (İÖ)		 TYT 65+2
 67
 205,18282
 1.373.827
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Yaşlı Bakımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 204,41050
239,77789		 1.385.637
1.047.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 35+1
30+1		 36
31		 204,24785
215,89897		 1.388.139
1.355.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
 62
 203,05927
 1.406.256
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 202,08943
197,27912		 1.421.147
1.617.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Raylı Sistemler Makinistliği
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 201,11447
231,47642		 1.436.145
1.149.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60+2
60+2		 62
62		 199,23408
236,41156		 1.465.148
1.088.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 80+2
80+2		 82
82		 198,64306
226,27650		 1.474.035
1.216.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 120+3
 123
 194,96353
 1.526.254
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 40+1
30+1		 41
31		 193,72175
241,46378		 1.542.171
1.027.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 35+1
35+1		 36
36		 193,34320
227,75638		 1.546.816
1.197.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine TYT 60+2
60+2		 62
62		 189,78109
222,81088		 1.583.510
1.262.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 60+2
60+2		 62
62		 188,83469
211,30507		 1.590.864
1.418.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turist Rehberliği TYT 35+1
 36
 184,41743
 1.611.496
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 55+2
50+2		 37
52		 Dolmadı
217,93398		 1.607.865
1.328.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Geleneksel El Sanatları TYT 20+1
 7
 Dolmadı
 1.583.791
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eflani Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30+1
30+1		 11
31		 Dolmadı
203,30083		 1.605.364
1.531.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İç Mekan Tasarımı
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
 22
 Dolmadı
 1.612.114
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 5
26		 Dolmadı
 1.584.100
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eflani Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40+1
40+1		 35
41		 Dolmadı
205,66465		 1.619.954
1.498.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50+2
50+2		 45
52		 Dolmadı
216,43348		 1.607.393
1.348.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 8
41		 Dolmadı
198,62441		 1.602.008
1.598.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ)		 TYT 50+2
60+2		 28
62		 Dolmadı
216,80683		 1.609.986
1.343.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50+2
50+2		 34
52		 Dolmadı
209,05660		 1.621.415
1.450.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 50+2
 29
 Dolmadı
 1.599.709
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Kaynak Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 12
22		 Dolmadı
 1.610.050
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Metalurji TYT 30+1
30+1		 4
26		 Dolmadı
 1.602.565
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mimari Restorasyon TYT 60+2
 51
 Dolmadı
 1.620.207
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mimari Restorasyon
(İÖ)		 TYT 60+2
 3
 Dolmadı
 1.500.167
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Moda Tasarımı TYT 40+1
 13
 Dolmadı
 1.568.239
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60+2
 40
 Dolmadı
 1.625.624
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Otobüs Kaptanlığı TYT 30+1
30+1		 20
31		 Dolmadı
203,53959		 1.622.235
1.528.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma TYT 55+2
55+2		 31
57		 Dolmadı
201,54731		 1.619.874
1.557.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(İÖ)		 TYT 35+1
35+1		 6
35		 Dolmadı
 1.596.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60+2
 46
 Dolmadı
 1.623.967
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı
(İÖ)		 TYT 50+2
 6
 Dolmadı
 1.503.604
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
(İÖ)		 TYT 50+2
40+1		 34
41		 Dolmadı
223,22502		 1.625.687
1.257.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(İÖ)		 TYT 60+2
50+2		 23
52		 Dolmadı
210,07417		 1.626.380
1.435.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
(İÖ)		 TYT 45+2
40+1		 10
41		 Dolmadı
197,16108		 1.626.409
1.618.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 45+2
 25
 Dolmadı
 1.625.997
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)		 TYT 30+1
 1
 Dolmadı
 1.601.099
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 55+2
55+2		 13
57		 Dolmadı
189,29922		 1.616.947
1.705.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(İÖ)		 TYT 60+2
50+2		 16
52		 Dolmadı
224,00854		 1.608.483
1.246.000
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Karabük Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Karabük Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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