Karabük Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Karabük Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Haziran ayında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci, üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına başladı. Bu kapsamda Karabük Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Karabük Üniversitesi taban puanları nasıl, açıklandı mı? İşte 2022 Karabük Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...
2022 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Ancak Karabük Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı.
Haberimizden, geçen seneye ait 2021 Karabük Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.
2022 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.
Karabük Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
2021 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|110+3
110+3
100+3
80+2
|113
113
103
82
|20.525
19.100
17.738
17.000
|432,59975
494,73952
472,57322
466,39144
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|34.036
32.100
28.251
26.200
|411,91141
476,96427
453,33103
445,92675
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|98.211
111.000
138.703
149.000
|344,68652
388,69698
328,71940
305,03746
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|120.767
144.000
170.534
179.000
|326,86598
360,83214
309,34622
288,41374
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|173.621
196.000
222.856
235.000
|294,71150
327,03648
285,46749
266,08495
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
80+2
|103
103
93
82
|178.073
180.000
188.983
191.000
|292,47453
336,16886
300,03131
282,92467
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|183.160
175.000
181.576
171.000
|289,95115
339,29746
303,57501
292,43177
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp Mühendisliği
|SAY
|15+1
10+1
10+1
10+1
|16
11
11
11
|198.102
152.000
139.014
121.000
|283,08188
354,87150
328,48868
324,15459
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|220.373
226.000
235.395
236.000
|273,77606
312,18793
280,75070
265,62028
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|237.389
221.000
215.521
198.000
|267,22301
314,56402
288,37463
279,86874
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|254.428
239.000
229.130
204.000
|261,40789
306,12349
283,10288
277,64655
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|261.270
248.000
246.198
214.000
|259,19841
302,61382
276,96936
273,45769
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|326.645
253.000
250.576
133.000
|240,94996
300,24419
275,43330
315,33841
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|25+1
20+1
20+1
15+1
|26
21
21
15
|387.728
409.000
474.605
Dolmadı
|210,44023
253,47530
219,03047
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aktüerya Bilimleri (Fakülte)
|SAY
|40+1
40+1
—
—
|—
41
—
—
|Dolmadı
691.000
—
—
|Dolmadı
193,47757
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|37
62
62
62
|Dolmadı
292.000
283.301
255.000
|Dolmadı
285,72817
265,22139
259,71719
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|40+1
60+2
60+2
60+2
|22
34
53
62
|Dolmadı
—
Dolmadı
273.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
254,72285
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|33
62
62
62
|Dolmadı
413.000
414.371
408.000
|Dolmadı
252,63963
235,77573
224,93294
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|30+1
40+1
70+2
60+2
|2
9
25
62
|Dolmadı
—
Dolmadı
174.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
291,11373
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya
|SAY
|25+1
20+1
20+1
20+1
|3
21
21
12
|Dolmadı
403.000
419.974
Dolmadı
|Dolmadı
254,79943
234,76300
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|61
62
62
62
|Dolmadı
274.000
254.308
221.000
|Dolmadı
292,24139
274,19901
271,15629
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|24
52
41
41
|Dolmadı
371.000
355.164
362.000
|Dolmadı
262,42156
247,36394
235,05466
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|53
62
62
62
|Dolmadı
285.000
270.931
243.000
|Dolmadı
288,16087
268,90545
263,34257
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|20+1
40+1
60+2
60+2
|10
10
25
62
|Dolmadı
—
Dolmadı
292.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
249,92331
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|20+1
20+1
30+1
—
|3
7
4
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|90+3
90+3
90+3
70+2
|23
65
65
72
|Dolmadı
—
Dolmadı
89.200
|Dolmadı
—
Dolmadı
352,88956
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
50+2
60+2
|9
11
7
38
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
1+0
1+0
1+0
|—
—
—
1
|Dolmadı
—
Dolmadı
286.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
251,26641
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Raylı Sistemler Mühendisliği
|SAY
|20+1
30+1
40+1
60+2
|5
4
10
31
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Raylı Sistemler Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|20+1
20+1
30+1
50+2
|—
6
2
19
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|330.110
225.000
225.984
239.000
|258,06424
317,49190
302,43474
286,47371
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|502.847
373.000
293.708
274.000
|233,85116
282,61446
286,52995
278,62537
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|20+1
20+1
30+1
60+2
|4
19
11
16
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|30+1
30+1
40+1
70+2
|—
31
11
6
|Dolmadı
951.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
212,28126
Dolmadı
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
|EA
|40+1
40+1
—
—
|5
41
—
—
|Dolmadı
889.000
—
—
|Dolmadı
218,70422
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|45+2
40+1
40+1
70+2
|4
41
41
14
|Dolmadı
831.000
822.439
Dolmadı
|Dolmadı
223,62895
201,92934
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
30+1
70+2
|3
41
31
17
|Dolmadı
790.000
795.151
Dolmadı
|Dolmadı
227,20955
219,23563
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|17
62
72
72
|Dolmadı
601.000
549.933
586.000
|Dolmadı
247,80902
247,49529
234,45513
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
50+2
70+2
|1
41
52
32
|Dolmadı
838.000
799.909
Dolmadı
|Dolmadı
223,05823
217,73889
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|80+2
60+2
60+2
60+2
|6
62
62
62
|Dolmadı
764.000
622.875
697.000
|Dolmadı
229,73647
239,61230
221,08512
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Yüksekokul)
|EA
|50+2
60+2
40+1
45+2
|9
62
41
47
|Dolmadı
636.000
589.387
539.000
|Dolmadı
243,56939
243,12047
239,27620
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|25+1
20+1
20+1
60+2
|—
21
5
9
|Dolmadı
980.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
205,73731
Dolmadı
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|11
62
62
49
|Dolmadı
757.000
728.081
Dolmadı
|Dolmadı
230,38012
229,14762
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
40+1
70+2
|1
41
30
20
|Dolmadı
947.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
212,71978
Dolmadı
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|48
52
52
52
|Dolmadı
542.000
555.123
691.000
|Dolmadı
255,36789
246,89894
222,26099
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|112.725
76.100
90.545
122.000
|300,38893
343,88953
346,74161
324,18706
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80+2
60+2
60+2
60+2
|82
62
62
62
|473.635
361.000
352.867
359.000
|233,40561
271,89701
285,33072
276,49704
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İslami İlimler
|SÖZ
|108+3
—
—
—
|111
—
—
—
|478.407
—
—
—
|232,77759
—-
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|494.856
372.000
299.705
242.000
|230,53775
269,97815
294,33473
295,48458
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İslami İlimler
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|516.090
—
—
—
|227,24355
—-
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|530.724
381.000
318.683
242.000
|224,47012
268,52854
291,02857
295,51264
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|551.926
—
—
—
|217,52859
—-
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Coğrafya
(İÖ)
|SÖZ
|40+1
50+2
60+2
70+2
|9
52
62
72
|Dolmadı
484.000
403.364
306.000
|Dolmadı
252,70487
277,48865
284,36118
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|26
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İslami İlimler
(İÖ)
|SÖZ
|108+3
—
—
—
|24
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İslami İlimler
(M.T.O.K.) (İÖ)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|14
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|14
72
72
72
|Dolmadı
684.000
608.378
561.000
|Dolmadı
226,03421
249,97833
252,14906
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sanat Tarihi
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|3
62
72
72
|Dolmadı
759.000
674.943
720.000
|Dolmadı
217,09869
242,01860
236,51268
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|41
72
72
72
|Dolmadı
489.000
419.764
368.000
|Dolmadı
252,04342
275,03243
275,15785
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
| Tarih
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
70+2
|2
62
62
72
|Dolmadı
659.000
510.548
472.000
|Dolmadı
229,23271
262,39910
261,91961
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
70+2
|23
62
62
72
|Dolmadı
548.000
424.154
372.000
|Dolmadı
243,84784
274,39801
274,62267
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|36.793
28.600
28.492
24.500
|320,87037
354,83458
350,39081
344,94717
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|44.947
34.200
34.232
29.400
|295,41313
336,44536
331,96397
326,21826
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Turizm Rehberliği
(Fakülte)
|DİL
|30+1
30+1
30+1
—
|31
31
31
—
|64.113
58.100
60.339
—
|241,04423
263,44850
257,37429
—
2021 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|289,05553
315,14791
|428.046
384.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Otopsi Yardımcılığı
|TYT
|40+1
35+1
|41
36
|278,35308
307,06842
|507.989
430.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|276,82395
303,10793
|520.615
455.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
|TYT
|60+2
55+2
|62
57
|264,74603
289,59386
|631.106
549.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|262,14084
289,33932
|657.572
551.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|261,08165
287,79738
|668.704
563.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|260,53833
287,20210
|674.487
568.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|254,97256
279,12260
|735.813
634.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|251,01156
277,96270
|781.921
644.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|249,61449
277,64804
|798.400
647.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce)
|TYT
|70+2
—
|72
—
|249,09317
—
|804.414
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Fizyoterapi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|248,67582
278,04399
|809.300
643.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|246,20866
267,76645
|838.911
738.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|244,74008
263,75394
|856.281
778.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|238,50250
256,68429
|929.023
852.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Adalet
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|236,36518
252,20170
|954.025
902.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|230,59919
254,85522
|1.023.645
872.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
—
|82
—
|230,23181
—
|1.028.313
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|230,22804
248,33847
|1.028.363
946.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Raylı Sistemler Makinistliği
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|225,71112
256,66011
|1.086.654
852.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|221,04741
235,00907
|1.149.355
1.105.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|217,89099
233,82567
|1.191.483
1.120.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
60+2
|52
62
|217,51315
232,30238
|1.196.621
1.139.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Teknolojisi
|TYT
|50+2
—
|52
—
|214,51658
—
|1.236.961
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Adalet
(İÖ)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|214,28771
236,06590
|1.240.255
1.092.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
|TYT
|60+2
—
|62
—
|212,51563
—
|1.265.007
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|210,13277
242,24100
|1.299.228
1.018.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eflani Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2
45+2
|52
47
|207,98698
231,54694
|1.331.121
1.148.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (İÖ)
|TYT
|65+2
—
|67
—
|205,18282
—
|1.373.827
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|204,41050
239,77789
|1.385.637
1.047.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilişim Güvenliği Teknolojisi
|TYT
|35+1
30+1
|36
31
|204,24785
215,89897
|1.388.139
1.355.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
—
|62
—
|203,05927
—
|1.406.256
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| İş Sağlığı ve Güvenliği
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|202,08943
197,27912
|1.421.147
1.617.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Raylı Sistemler Makinistliği
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|201,11447
231,47642
|1.436.145
1.149.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|199,23408
236,41156
|1.465.148
1.088.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|198,64306
226,27650
|1.474.035
1.216.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|120+3
—
|123
—
|194,96353
—
|1.526.254
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|193,72175
241,46378
|1.542.171
1.027.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|193,34320
227,75638
|1.546.816
1.197.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|189,78109
222,81088
|1.583.510
1.262.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|188,83469
211,30507
|1.590.864
1.418.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turist Rehberliği
|TYT
|35+1
—
|36
—
|184,41743
—
|1.611.496
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|55+2
50+2
|37
52
|Dolmadı
217,93398
|1.607.865
1.328.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Geleneksel El Sanatları
|TYT
|20+1
—
|7
—
|Dolmadı
—
|1.583.791
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eflani Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
|TYT
|30+1
30+1
|11
31
|Dolmadı
203,30083
|1.605.364
1.531.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
—
|22
—
|Dolmadı
—
|1.612.114
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|5
26
|Dolmadı
—
|1.584.100
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eflani Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|40+1
40+1
|35
41
|Dolmadı
205,66465
|1.619.954
1.498.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|50+2
50+2
|45
52
|Dolmadı
216,43348
|1.607.393
1.348.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|8
41
|Dolmadı
198,62441
|1.602.008
1.598.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ)
|TYT
|50+2
60+2
|28
62
|Dolmadı
216,80683
|1.609.986
1.343.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|50+2
50+2
|34
52
|Dolmadı
209,05660
|1.621.415
1.450.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|50+2
—
|29
—
|Dolmadı
—
|1.599.709
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Kaynak Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|12
22
|Dolmadı
—
|1.610.050
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Metalurji
|TYT
|30+1
30+1
|4
26
|Dolmadı
—
|1.602.565
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mimari Restorasyon
|TYT
|60+2
—
|51
—
|Dolmadı
—
|1.620.207
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mimari Restorasyon
(İÖ)
|TYT
|60+2
—
|3
—
|Dolmadı
—
|1.500.167
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|40+1
—
|13
—
|Dolmadı
—
|1.568.239
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|60+2
—
|40
—
|Dolmadı
—
|1.625.624
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Otobüs Kaptanlığı
|TYT
|30+1
30+1
|20
31
|Dolmadı
203,53959
|1.622.235
1.528.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|55+2
55+2
|31
57
|Dolmadı
201,54731
|1.619.874
1.557.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(İÖ)
|TYT
|35+1
35+1
|6
35
|Dolmadı
—
|1.596.000
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|60+2
—
|46
—
|Dolmadı
—
|1.623.967
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|50+2
—
|6
—
|Dolmadı
—
|1.503.604
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eskipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
(İÖ)
|TYT
|50+2
40+1
|34
41
|Dolmadı
223,22502
|1.625.687
1.257.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(İÖ)
|TYT
|60+2
50+2
|23
52
|Dolmadı
210,07417
|1.626.380
1.435.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
(İÖ)
|TYT
|45+2
40+1
|10
41
|Dolmadı
197,16108
|1.626.409
1.618.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|45+2
—
|25
—
|Dolmadı
—
|1.625.997
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)
|TYT
|30+1
—
|1
—
|Dolmadı
—
|1.601.099
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
|TYT
|55+2
55+2
|13
57
|Dolmadı
189,29922
|1.616.947
1.705.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(İÖ)
|TYT
|60+2
50+2
|16
52
|Dolmadı
224,00854
|1.608.483
1.246.000