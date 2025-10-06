Karabük ve Bartın da Gazze İçin Elele Sessiz Çığlık

Bartın ve Karabük illerinde kadınlar ve vatandaşlar el ele vererek Gazze'nin sessiz çığlıkları oldular. Bartın'da Yalı Mevkiinde, Karabük ilinde de trafiğe kapalı Kemal Güneş caddesinde onlarca kadın vatandaşlar el ele vererek Gazze'nin sessiz çığlığı oldular. İnsanlık adına büyük bir dramın yaşandığı Gazze'deki zulme 81 ilde yapılan Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verilen insanlık zincirine Karabük ve Bartın illerinde de büyük bir katılımla gerçekleşti.

BARIŞ KADINLA MÜMKÜN

Okunan basın bildirisinde; Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız.,Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne-babaların zinciridir…Öksüz-yetim bırakılan çocukların zinciridir…Ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Biz; "Yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum" diyen Gazze'li annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız.Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum: Kalbiniz nerede? Yüce Rabbimiz mealen "Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir canı yaşatan, bütün insanlığı yaşatmış gibidir." (Maide, 32) buyuruyor. Gazze, bu ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanıdır. Barış kadınla mümkün!

Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti! Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Basın Bildirisi okunduktan sonra onlarca kadınlar el ele vererek zincir oldurdular, zincire kadınların yanı sıra, gençler, çocuklar ve erkeklerde destek verdiler.