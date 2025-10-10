Karabük’te 140 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonu

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi gelen bir ihbar ile harekete geçildi. İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri , altı ay süren teknik ve istihbari çalışmaları neticesinde, yatırım amaçlı sahte reklam linkleri üzerinden vatandaşlarla iletişime geçen şüphelilerin, yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Suçtan elde ettikleri gelirleri kripto para borsalarına aktararak izini kaybettirmeye çalışan 22 şüpheliye yönelik operasyonlar Karabük, Adana, Aydın, Batman, İzmir, Yalova ve İstanbul illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden, 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adli makamlara sevk edilen 16 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

TOPLAM 140 MİLYON TL

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Karabük ile birlikte farklı illerde yaşayan vatandaşları toplamda 140 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. Operasyonun, Türkiye genelinde son dönemde gerçekleştirilen en kapsamlı siber dolandırıcılık operasyonlarından biri olduğu belirtildi.