Karabük’te alkollü sürücü dehşet saçtı! Ters yöne giren sürücü otomobille çarpıştı: Yaralılar var!

Kaza, gece saatlerinde İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşağa ters yönden giren G.G. idaresindeki 37 LA 685 plakalı otomobil, A.Ü. idaresindeki 06 Y 9927 plakalı otomobille çarpıştı.
3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI
Kazada G.G. ile diğer sürücü A.Ü. ve yanındaki N.Ü., E.B.Ü. (6), M.Ç.Ü. (5) ve A.H.Ü. (3) yaralandı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.