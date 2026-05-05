Karabük’te alkollü sürücü dehşet saçtı! Ters yöne giren sürücü otomobille çarpıştı: Yaralılar var!

Giriş Tarihi: 5.05.2026 14:02

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kavşakta ters yöne giren otomobilin alkollü sürücüsü dehşet saçtı. Otomobil başka bir araçla çarpıştı. Korkunç olayda 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. İşte detaylar…

Kaza, gece saatlerinde İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşağa ters yönden giren G.G. idaresindeki 37 LA 685 plakalı otomobil, A.Ü. idaresindeki 06 Y 9927 plakalı otomobille çarpıştı.

3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada G.G. ile diğer sürücü A.Ü. ve yanındaki N.Ü., E.B.Ü. (6), M.Ç.Ü. (5) ve A.H.Ü. (3) yaralandı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Bu arada sürücülerden G.G.'nin 2.24 promil alkollü olduğu bildirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
